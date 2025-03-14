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لبنان

الرفاعي: لمراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها

Lebanon 24
14-03-2025 | 05:31
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أشار مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي إلى أن "دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية تقف إلى جانب الدولة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وتشدد على أهمية وحدة سوريا واستقرارها، باعتبار ذلك مصلحة لبنانية وعربية وإسلامية، ونرفض أي تجاوزات بحق النازحين السوريين في لبنان، وندعو إلى معاملتهم بإنسانية واحترام حقوقهم، ونستنكر أي اعتداء عليهم".

 

وشدد في خطبة الجمعة على "ضرورة مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها لضمان تحقيق الإصلاحات التي ينتظرها اللبنانيون، ونحذر من التباطؤ في تلبية حاجاته، وضرورة إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها. كما نشدد على أهمية إخراج لبنان من أزماته، بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية والحسابات الضيقة".

 

ولفت إلى أن "الإسلام أكد على تحقيق العدالة في الحكم والإدارة، موضحًا أن الحاكم مسؤول عن رعيته وعليه أن يسعى لتحقيق مصالحهم بعيدًا عن الفساد والمحسوبيات"، معتبرا أن "الأخوة الإسلامية والعربية ضرورة شرعية، ويجب تعزيز التكاتف بين الشعوب لمواجهة التحديات المشتركة بدلًا من الانجرار إلى الصراعات الداخلية والخارجية".

 

وأكد أن "القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل قضية المسلمين جميعًا، ويجب دعم المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني في صموده ضد الاحتلال والعدوان".(الوكالة الوطنية)

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