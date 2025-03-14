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لبنان

إطفاء بيروت تسلم من "اكسبرتيز فرانس" معدات لمكافحة الحرائق وادارة الازمات

Lebanon 24
14-03-2025 | 07:13
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سلم فريق من "اكسبرتيز فرانس" معدات أساسية لدعم مكافحة الحرائق وادارة الازمات لفرق الإطفاء في بيروت في مركزهم في الكرنيتنا، في حضور سفير فرنسا هيرفي ماغرو، محافظ بيروت القاضي مروان عبود وعدد من آركان السفارة ومسؤولين عن الفرق.
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ومن ضمن هذا المشروع، معدات الحماية الفردية التي تتألف من 100 بدلة لمكافحة الحرائق، إضافة إلى المعدات  المطلوبة في هذا الخصوص، وايضا  الاستجابة للطوارىء بهدف تحسين فاعلية الاستجابة للحوادث المختلفة من قبل الدفاع المدني وفرق الإطفاء بشكل خاص.

كما تأتي هذه المبادرة  في إطار مشروع دعم مكافحة الحرائق وإدارة الأزمات في لبنان المموّل من مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية والمنفذ من قبل "إكسبيرتيز فرانس".

 
 
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