إطفاء بيروت تسلم من "اكسبرتيز فرانس" معدات لمكافحة الحرائق وادارة الازمات

Advertisement

سلم فريق من "اكسبرتيز فرانس" معدات أساسية لدعم مكافحة الحرائق وادارة الازمات لفرق الإطفاء في بيروت في مركزهم في الكرنيتنا، في حضور هيرفي ماغرو، محافظ بيروت مروان عبود وعدد من آركان السفارة ومسؤولين عن الفرق.ومن ضمن هذا المشروع، معدات الحماية الفردية التي تتألف من 100 بدلة لمكافحة الحرائق، إضافة إلى المعدات المطلوبة في هذا الخصوص، وايضا الاستجابة للطوارىء بهدف تحسين فاعلية الاستجابة للحوادث المختلفة من قبل الدفاع المدني وفرق الإطفاء بشكل خاص.كما تأتي هذه المبادرة في إطار دعم مكافحة الحرائق وإدارة الأزمات في المموّل من الأزمات والدعم التابع لوزارة والشؤون الخارجية والمنفذ من قبل "إكسبيرتيز فرانس".