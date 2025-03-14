عن إعادة الإعمار ودعم لبنان.. هذا ما كشفه الوفد النيابي العائد من قطر

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وفي هذا الإطار، أكد الوفد النيابي اللبناني "أبرز النقاط التي تخللت الزيارة، والتي شكلت محور اللقاءات والمباحثات الرسمية:1. التعاون وآفاق المستقبل: لمس الوفد أجواء إيجابية وتفاؤلًا كبيرًا بعد انتخاب فخامة جوزاف عون وحكومة نواف سلام ، حيث تم التأكيد على الجاهزية التامة لدعم لبنان وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يسهم في استقراره ونهوضه الاقتصادي.2. الإعمار: شدد دولة القطري على ضرورة إعداد والخطط اللازمة لإعادة إعمار لبنان، في ظل التنافس الإقليمي على مشاريع التنمية، ما يستدعي من الجانب اللبناني العمل بجدية على وضع رؤية واضحة لهذه المرحلة.3. الدعم المستمر للمؤسسات اللبنانية: جددت دولة قطر التزامها الثابت بدعم لبنان، لا سيما في قدرات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، تأكيدًا على دورها المحوري في حفظ الأمن والاستقرار.4. مواصلة الضغط الدولي على إسرائيل: أكد الجانب القطري على ضرورة استمرار الجهود والضغوط الدولية لحمل إسرائيل على تنفيذ انسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.5. التقدير لموقف قطر الثابت تجاه لبنان: عبّر الوفد النيابي اللبناني عن امتنانه العميق للدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم لبنان، مشددًا على أهمية استمرار هذه العلاقة الاستراتيجية، التي تشكل نموذجًا للتضامن العربي الفاعل".وختم البيان: "إن الوفد النيابي اللبناني إذ يعرب عن بالغ تقديره لنتائج هذه الزيارة المثمرة، يأمل أن تشكل محطة جديدة على طريق العلاقات اللبنانية - القطرية، وترسيخ سبل التعاون المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين".