خريس: اسرائيل كانت ولا زالت الشر المطلق

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

أحيت حركة "أمل" وآل عكوش واهالي بلدة الخرايب، ذكرى مرور اسبوع على وفاة والد المسؤول التنظيمي لشعبة الخرايب المرحوم علي محمود عكوش بإحتفال تأبيني حاشد اقيم في النادي الحسيني لبلدة الخرايب.الاحتفال استهل بآي من الذكر الحكيم، ثم ألقى الشيخ كلمة الاسلامي الأعلى تحدث في مستهلها عن مزايا الراحل وتطرق في كلمته أيضا للعناوين السياسية، مشددا على "اهمية نبذ كل ما من شأنه ان يباعد بين اللبنانيين"، لافتا الى ان "علة تبقى الطائفية"، ومؤكدا ان "حماية الجنوب والدفاع عنه هو حماية ودفاع عن لبنان".كلمة حركة أمل ألقاها خريس تحدث في مستهلها عن مناقبية الراحل ووفائها لخط الامام ، ومسيرته الجهادية وتطرق للعناوين والمستجدات السياسية، مؤكدا ان "اسرائيل كانت وستبقى هي الشر المطلق وهي العدو المشترك الذي يهدد اللبنانيين كل اللبنانيين"، مشددا على "ضرورة استخدام كل الوسائل المتاحة لالزام اسرائيل على الانسحاب من الاراصي التي لا تزال تحتلها في الجنوب".