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لبنان

خريس: اسرائيل كانت ولا زالت الشر المطلق

Lebanon 24
15-03-2025 | 09:34
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أحيت حركة "أمل" وآل عكوش واهالي بلدة الخرايب، ذكرى مرور اسبوع على وفاة والد  المسؤول التنظيمي لشعبة الخرايب المرحوم  حسين علي محمود عكوش بإحتفال تأبيني حاشد اقيم في النادي الحسيني لبلدة الخرايب.
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الاحتفال استهل بآي من الذكر الحكيم، ثم ألقى القاضي الشيخ عبد الله كلمة المجلس الاسلامي الأعلى تحدث في مستهلها عن مزايا الراحل وتطرق في كلمته أيضا للعناوين السياسية، مشددا على "اهمية نبذ كل ما من شأنه ان يباعد بين اللبنانيين"، لافتا الى ان "علة لبنان تبقى الطائفية"، ومؤكدا ان "حماية الجنوب والدفاع عنه هو حماية ودفاع عن لبنان".

كلمة حركة أمل ألقاها النائب خريس تحدث في مستهلها عن مناقبية الراحل ووفائها لخط الامام الصدر، ومسيرته الجهادية وتطرق للعناوين والمستجدات السياسية، مؤكدا ان "اسرائيل كانت وستبقى هي الشر المطلق وهي العدو المشترك الذي يهدد اللبنانيين كل اللبنانيين"، مشددا على "ضرورة استخدام كل  الوسائل المتاحة لالزام اسرائيل على الانسحاب من الاراصي التي لا تزال تحتلها في الجنوب".
(الوكالة الوطنية)
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