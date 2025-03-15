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لبنان

بو عاصي لباسيل: زيح من الطريق.. عنّا ميّة شغلة

Lebanon 24
15-03-2025 | 11:22
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 كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر منصة "اكس":
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"عزيزي جبران. بدي اعترفلك انو كلمتك بذكرى حرب التحرير كانت كتير واضحة. بالفم الملآن قلت انو حزب الله فاسد وفاشل ومُرتَهَن، كذلك الأمر الاشتراكي والمستقبل وامل والقوات والكتائب والطاشناق والمستقلين... ذكرتنا طبعاً انك انت بتجنن. على فوقة، غير هو، انت شو ناوي عملياً تعمل للشعب اللبناني؟ من ٢٠٠٨ لليوم فشل مطلق بكل المجالات. ما كتير بتطمِّن. حتى أنت مش عم تحاول تسمي شغلة وحدة منيحة عملتها ب ١٦ سنة. منصِّب (منصِّب منيح) نفسك حارس للهيكل يلي بفضلك صار هيكل عظمي. زيح من الطريق. عنّا ميّة شغلة".
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