23
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
5
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بو عاصي لباسيل: زيح من الطريق.. عنّا ميّة شغلة
Lebanon 24
15-03-2025
|
11:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية"
النائب
بيار بو عاصي عبر منصة "اكس":
Advertisement
"عزيزي جبران. بدي اعترفلك انو كلمتك بذكرى حرب التحرير كانت كتير واضحة. بالفم الملآن قلت انو
حزب الله
فاسد وفاشل ومُرتَهَن، كذلك الأمر الاشتراكي والمستقبل وامل والقوات والكتائب والطاشناق والمستقلين... ذكرتنا طبعاً انك انت بتجنن. على فوقة، غير هو، انت شو ناوي عملياً تعمل للشعب اللبناني؟ من ٢٠٠٨ لليوم فشل مطلق بكل المجالات. ما كتير بتطمِّن. حتى أنت مش عم تحاول تسمي شغلة وحدة منيحة عملتها ب ١٦ سنة. منصِّب (منصِّب منيح) نفسك حارس للهيكل يلي بفضلك صار هيكل عظمي. زيح من الطريق. عنّا ميّة شغلة".
مواضيع ذات صلة
بو عاصي: مستعدّ للحديث مع "حزب الله" ولكن!
Lebanon 24
بو عاصي: مستعدّ للحديث مع "حزب الله" ولكن!
15/03/2025 19:50:01
15/03/2025 19:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بو عاصي: هل بينفجر "الحزب" إن لم يعد معه سلاح؟
Lebanon 24
بو عاصي: هل بينفجر "الحزب" إن لم يعد معه سلاح؟
15/03/2025 19:50:01
15/03/2025 19:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بو عاصي: الشعب مذبوح وعلى كل الوزراء ان ينجحوا خدمة له
Lebanon 24
بو عاصي: الشعب مذبوح وعلى كل الوزراء ان ينجحوا خدمة له
15/03/2025 19:50:01
15/03/2025 19:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بو عاصي: لبنان في خطر مع دخول١٣٠ الف إيراني وسوري بعد سقوط الاسد
Lebanon 24
بو عاصي: لبنان في خطر مع دخول١٣٠ الف إيراني وسوري بعد سقوط الاسد
15/03/2025 19:50:01
15/03/2025 19:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رحلات لبنانية وحجوزات.. هكذا ستكون أجواء "عيد الفطر"
Lebanon 24
رحلات لبنانية وحجوزات.. هكذا ستكون أجواء "عيد الفطر"
05:30 | 2025-03-15
15/03/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: استقرار لبنان لا يتحقق من دون تطبيق القرارات الدولية
Lebanon 24
عون: استقرار لبنان لا يتحقق من دون تطبيق القرارات الدولية
13:07 | 2025-03-15
15/03/2025 01:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان: نتمنى أن يستعيد لبنان عافيته الوطنية
Lebanon 24
دريان: نتمنى أن يستعيد لبنان عافيته الوطنية
13:00 | 2025-03-15
15/03/2025 01:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل لبنان بينها؟ 11 دولة يُمنع مواطنوها من دخول أميركا
Lebanon 24
هل لبنان بينها؟ 11 دولة يُمنع مواطنوها من دخول أميركا
12:00 | 2025-03-15
15/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في جولة سياحية.. ستة سفراء أوروبيين وعرب يزورون طرابلس
Lebanon 24
في جولة سياحية.. ستة سفراء أوروبيين وعرب يزورون طرابلس
11:47 | 2025-03-15
15/03/2025 11:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً
15:15 | 2025-03-14
14/03/2025 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتزالها وغيابها عن الأضواء.. شاهدوا كيف أصبحت بطلة "يوميات جميل وهناء" السورية نورمان أسعد (صورة)
Lebanon 24
بعد اعتزالها وغيابها عن الأضواء.. شاهدوا كيف أصبحت بطلة "يوميات جميل وهناء" السورية نورمان أسعد (صورة)
04:14 | 2025-03-15
15/03/2025 04:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم "البيجر".. المخابرات السوريّة أرسلت برقيّة "عاجلة وسريّة" هذا كان مضمونها
Lebanon 24
يوم "البيجر".. المخابرات السوريّة أرسلت برقيّة "عاجلة وسريّة" هذا كان مضمونها
04:30 | 2025-03-15
15/03/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عقاري لافت في محيط الضاحية
Lebanon 24
أمر عقاري لافت في محيط الضاحية
03:15 | 2025-03-15
15/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما طلبه ترامب بشأن لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف
Lebanon 24
هذا ما طلبه ترامب بشأن لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف
15:50 | 2025-03-14
14/03/2025 03:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2025-03-15
رحلات لبنانية وحجوزات.. هكذا ستكون أجواء "عيد الفطر"
13:07 | 2025-03-15
عون: استقرار لبنان لا يتحقق من دون تطبيق القرارات الدولية
13:00 | 2025-03-15
دريان: نتمنى أن يستعيد لبنان عافيته الوطنية
12:00 | 2025-03-15
هل لبنان بينها؟ 11 دولة يُمنع مواطنوها من دخول أميركا
11:47 | 2025-03-15
في جولة سياحية.. ستة سفراء أوروبيين وعرب يزورون طرابلس
11:34 | 2025-03-15
التعيينات الأمنية والعسكرية تبصر النور.. لماذا أثارت الجدل؟!
فيديو
حذر من اغتيال ترامب: "نوستراداموس الجديد" يلفت انتباه العالم بعد تحقق توقعاته المُرعبة خلال أسبوع (فيديو)
Lebanon 24
حذر من اغتيال ترامب: "نوستراداموس الجديد" يلفت انتباه العالم بعد تحقق توقعاته المُرعبة خلال أسبوع (فيديو)
02:00 | 2025-03-15
15/03/2025 19:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
04:22 | 2025-03-14
15/03/2025 19:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
02:26 | 2025-03-14
15/03/2025 19:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24