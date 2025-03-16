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لبنان

الدوحة مستعدة للمساهمة في إعمار الجنوب.. "ساعدوا أنفسكم أولاً"

Lebanon 24
16-03-2025 | 00:19
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كتب رضوان عقيل في "النهار":
 
 
عاد الوفد النيابي الذي زار الدوحة بجملة من الخلاصات الايجابية من  خلال ما سمعه من المسؤولين القطريين، وفي مقدمهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن أل ثاني، في حضور وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي وشخصيات اخرى، الذين اكدوا استمرار الدوحة في دعم لبنان واستعدادها للمساهمة "في اعمار الجنوب بعد ان يقدم لبنان رؤية واضحة لهذه العملية"، مع تشديدهم على  ضرورة الوقوف الى جانب الرئيس جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام. 
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وفي وقت تنشغل فيه الدوحة في مشروع انهاض سوريا بعد كل سنوات الحرب التي عاشتها جراء التبدلات التي شهدتها، تقول الدوحة بديبلوماسية  بحسب  نائب، لكل من يهمه الامر في لبنان وهي تتواصل مع كل الافرقاء: "اذا أردتم استغلال هذه الفرصة، فان من مصلحة لبنان ألا يكون خارج هذا القطار".  وضم الوفد النواب بلال الحشيمي، محمد سليمان، نبيل بدر، سجيع عطية، عبد العزيز الصمد، حيدر ناصر ،عماد الحوت ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني باسل الحسن.         
 
وتقول مصادر الوفد لـ "النهار" إن الدوحة  مستمرة في تواصلها مع كل اللبنانيين وانها مرتاحة الى انتظام العملية السياسية في لبنان بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة، وأن ثمة فرصة امام اللبنانيين لبناء الدولة وانتظام عمل المؤسسات، وان اكثر من دولة  تريد تحقيق هذا الامر . وان ما يهم قطر هو "دخول لبنان في استقرار حقيقي وغير مصطنع"، مع ترقب مسار الاحداث في سوريا حيث يجري تحضير رزمة من المشاريع لاعمار الاخيرة، وان من مصلحة لبنان الاستفادة من هذا التطور "اذا كنتم بالفعل تريدون اطلاق عجلة بناء المؤسسات وتحصينها".     
 
وكانت تطورات الجنوب واستمرار اسرائيل في احتلال  مجموعة من النقاط على الحدود، مادة رئيسية في  مشاورات الوفد واتصالاته مع المسؤولين القطريين الذين يؤكدون بدورهم ان الدوحة لن تقصر حيال لبنان على غرار ما فعلته في السنوات السابقة  في دعمها الجيش اللبناني وبقية الاجهزة للحفاظ على  استقرار البلد". ويؤكد الوفد استمرار الجهود  وممارسة الضغوط الدولية على اسرائيل للانسحاب من الاراضي التي تحتلها" وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة". 
 
وينقل عن مسؤول قطري أن دولته دعت الوفد الى مساهمة الجميع في دعم رئيس الجمهورية والاستفادة من فرصة تأليف الحكومة وعدم الدخول في المناكفات والخلالفات المفتوحة، وأن مهمة البناء وتحصين المؤسسات تتطلب مشاركة الجميع وابعاد الخلافات السياسية قدر الامكان. كذلك، فإن قطر كانت الى جانب مشاركتها في "المجموعة الخماسية"، نشطت على خط الخروج من  الشغور في الرئاسة الاولى وانتظام عمل المؤسسات الاخرى  وخصوصا الحكومة التي يتطلب منها القيام بجملة من  الاصلاحات.
 
 
ويفهم من الرسالة القطرية هذه أن "على اللبنانيين ان يساعدوا أنفسهم أولاً لتتدخل الدول الصديقة لمساعدتكم".
 
 
ويأتي مرد هذا الكلام الذي  تقوله جهات عربية اخرى في الغرف الضيقة، الى ان استمرار اللبنانيين في خلافاتهم لا يمكّنهم من بناء دولة ومواجهة جملة من التحديات والاخطار.
 
 
وفي اتصال لـ "النهار" مع الحشيمي،  يقول إن "قطر جاهزة لمساعدة لبنان اليوم قبل غد وعلاقتها مع السعودية جيدة"، وأضاف: "لقد قمنا بهذه الزيارة  إنطلاقاً من مسؤوليتنا النيابية  والتواصل مع قطر لتدخل اكثر الى لبنان مع بقية الدول الخليجية والصديقة، والمطلوب منا اعادة الامل الى نفوس المواطنين والاستفادة من تواصلنا مع الاشقاء العرب". 
 
 
 
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