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لبنان
"درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة على أحد المواطنين في رامية
Lebanon 24
16-03-2025
|
09:29
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ألقت "درون" إسرائيلية قنبلة صوتية على أحد المواطنين، أثناء تفقده منزله قبالة
جبل
بلاط، عند
الأطراف
الغربية لبلدة رامية.
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