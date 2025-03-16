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لبنان

"درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة على أحد المواطنين في رامية

Lebanon 24
16-03-2025 | 09:29
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ألقت "درون" إسرائيلية قنبلة صوتية على أحد المواطنين، أثناء تفقده منزله قبالة جبل بلاط، عند الأطراف الغربية لبلدة رامية.
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