يمق: طرابلس قدمت تضحيات وشهداء في سبيل القضية الفلسطينة

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نظم المكتب الحركي للشباب والرياضة، الافطار السنوي الأول للاندية الرياضية الفلسطينية في مخيمي نهر البارد والبداوي ومدينة طرابلس، في مجمع Five Stars في جبل البداوي، لمناسبة شهر رمضان والمناسبات في شهر آذار.شارك في الأفطار من الجانب اللبناني: رئيس بلدية طرابلس الفيحاء الدكتور رياض يمق، رئيس بلدية المحمرة عبد المنعم عثمان، رئيس بلدية النحلة خالد الجزار، رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في الشمال هيثم نحلة، الصحافي محمد سيف، نائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في الشمال كلود خرمة، رجل الأعمال الدكتور بسام حسين.ومن الجانب الفلسطيني حضر مدير مستشفى الهمشري في صيدا وامين سر مكتب الشباب والرياضة في إقليم لبنان الدكتور رياض ابو العينين، الدكتور رياض ابو العينين دائرة الشباب والرياضة في سفارة دولة فلسطين مصطفى حمادة، مسؤول وحدة الإسعاف والطوارئ في جمعية الخدمات الطبية في لبنان الدكتور زياد ابو العينين، مدير خدمات الاونروا في مخيم البداوي محمد ابو عادل، عضو لجنة اقليم لبنان الدكتور يوسف الاسعد، قائد قوات الوطني الفلسطيني في الشمال العميد ابو مصطفى الأشقر، أمين سر حركة فتح في الشمال مصطفى ابو حرب، امين سر اللجنة الشعبية الفلسطينية ابو رامي خطار، قائد القوة الامنية المشتركة ابو بشار سرحان، عضو لجنة العشائر الشيخ الدكتور محمود ابو شقير، رئيس لجنة المساجد والشؤون الدينية الشيخ احمد السلمون، نائب الأمين العام للجنة الاولمبية في الشتات منى السعيد، صاحب مجمع Five STARS حسام ابو القاسم. بالإضافة الى رؤساء الأندية الرياضية الفلسطينية وأمناء السر ومدربين وممثلي وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفاعليات وطنية من مخيمي نهر البارد والبداوي.بداية، دعا عريف الافطار صالح حسون، الحضور الى قراءة سورة الفاتحة عن ارواح شهداء شعبنا الفلسطيني وشهداء الامتين والإسلامية، ثم الاستماع للنشيدين اللبناني والفلسطيني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ ابو عثمان منصور.يمقوألقى رئيس بلدية طرابلس كلمة عن عمق العلاقة اللبنانية والفلسطينية، وقال: "يسعدنا كرئيس لبلدية طرابلس مشاركتكم في هذا الافطار الرمضاني المبارك في ضاحية من ضواحي طرابلس الشرقية الشمالية في البداوي ومخيمها الذي تربطنا به علاقات أخوية وعلاقات محبة منذ استحداثه فوق هذه التلة عام 1955، كيف نكون سعداء معكم وهذه الأمسية الرمضانية مخصصة لتكريم الشباب في الاندية الرياضية الفلسطينية في مخيمي نهر البارد والبداوي، الذين هم نبض الحياة ومشعل الثورة، ونصف الحاضر وكل المستقبل بوجه الاحتلال الصهيوني، وذلك بدعوة كريمة من الأخوة في المكتب الحركي للشباب والرياضة في منطقة الشمال".أضاف: "الرياضة والشباب شغفي وحبي، ونبينا الكريم قال "نُصرت بالشباب"، ومنذ تسلمي رئاسة لجنة الشباب والرياضة في العام 2002، ورئاسة بلدية طرابلس في العام 2019 وانا أُؤمن بدور الشباب وعطاءاتهم وتضحياتهم وبأهمية الرياضة، وكان لنا مع كافة الأندية الشعبية والاتحادية الطرابلسية والشمالية، اللبنانية والفلسطينية صولات وجولات على أرض الملاعب البلدية في الفيحاء، فالرياضة عنوان حضاري وفرصة تلاقي بين الشباب الفلسطيني واللبناني، ولقد تجسد هذا الكلام في محطات كثيرة، وجميل أن نلتقي بهذه الوجوه النيرة، ونعمل من أجل طرابلس ومدن الفيحاء التي كانت ولا تزال الى جانب القضايا والإسلامية وفي مقدمتها القضية الأم، قضية فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وكانت طرابلس والحمد لله في كل المحطات المصيرية الى جانب الحق الفلسطيني في الداخل والشتات، ودائما تتكاتف الأيدي في طرابلس وتُرص الصفوف، وتتوحد الكلمة، والبوصلة دائما باتجاه فلسطين، لقد قدمت طرابلس تضحيات جسام، وشهداء من قادتها وشبابها وشيبها في سبيل نصرة القضية الفلسطينة، ولست هنا في صدد تعدادها، وها هو لبنان، وضمنا طرابلس، يواجه جملة صعوبات ويحاول استعادة عافيته في ظل عهد جديدة برئاسة العماد جوزاف عون وحكومة الإصلاح والإنقاذ برئاسة القاضي نواف سلام، وهذا الواقع يوجب علينا جميعا الاعتماد على أنفسنا وعلى طاقاتنا وعلى تضامننا، وتشابك ايادينا في خطة واضحة أساسها الشباب الذين هم الحاضر والمستقبل".واردف : "لقد سطّر الأخوة في فلسطين منذ بدء الاحتلال وانطلاق مسيرة التحرير أسمى آيات النضال والبطولات في سبيل توطيد ثوابت الوطن الفلسطيني وصدّ الإجرام الصهيوني، فقدموا الشهيد تلو الشهيد، وصولا الى الإنتصار الكبير في معركة طوفان الأقصى في 7 اكتوبر حيث تحطمت اسطورة الجيش الصهيوني الذي قيل عنه انه يقهر، ولقد قاتل الأخوة في حركتي حماس وفتح وكل الفصائل الفلسطينة جنبا الى جنب طوال ما يزيد عن 15 شهرا دفاعا عن غزة وقراها ومدنها، والحمدلله لم تُحقق إسرائيل ايا من أهدافها باستثناء الدمار في الحجر والشجر والبشر من المواطنين العزل الأبرياء".وقال: "ها هو العدوان الاسرائيلي مستمر على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية والمدن الفلسطينة، وتضحيات الشعب الفلسطيني مستمرة، ومواجهتهم للاحتلال مستمرة في كل فلسطين وفي كل المراحل النضالية، وهنا ندعو الأخوة الفلسطينيين إلى ضرورة تعزيز الوحدة الفلسطينية، الوحدة بين كل الفصائل والإسلامية الفلسطينة، لمواجهة خطط الإجرام والاستيطان والاحتلال الإسرائيلي، والعمل سوية من أجل عودة فلسطين ، دولة في صميم العمق ، دولة مستقلة من رجس الصهاينة وشرورهم".وتابع: "اننا في طرابلس العروبة والاسلام، ومدينة العيش المشترك والوحدة ، ندعو دائما وأبدا الى ضرورة تعزيز العلاقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني في كل المجالات، وندعو الدولة اللبنانية الى معاملة الأخوة الفلسطينيين في لبنان كما يعامل اخوانهم في معظم الدول ، من خلال منحهم حقوقهم المدنية المشروعة كاملة للعيش بكرامة، وفقا لكل الاتفاقيات والمواثيق العالمية التي تنص على وجوب حمايتهم ومنحهم حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".وقال: "لا بد من التطرق إلى مناسبة يوم الأرض التي تصادف في 30 أذار، وهي محطة تاريخية بارزة منذ 48 عاما، ومنذ ذلك الوقت ومعركة الدفاع عن الأرض ما زالت مستمرة على كامل الأرض الفلسطينية، ولن يتحقق النصر الا باستعادة الوحدة وتشكيل القيادة الموحدة، ومع المقاومة نقتلع الاحتلال الذي لم يتوقف عن سلب ونهب الأرض الفلسطينية في الداخل والضفة الغربية المحتلة، ومحاولاته الحثيثة لاحتلال قطاع غزة، نعم هذه هي حقيقة المشروع الصهيوني، وهذا يؤكد أن الأرض هي موضوع الصراع التاريخي بين الشعب الفلسطيني وبين الغزو الصهيوني للبلاد ، ولقد اثبتت التجارب التي خاضها الشعب الفلسطيني أن ما سُلب من أرضه بالقوة، لن يستعاد بغير القوة".