خلف يزور إمام النبطية ويعاين آثار العدوان

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زار ملحم خلف إمام النبطية الشيخ عبد الحسين آل صادق في دارته في الجنوبية، وهنأه بحلول شهر رمضان المبارك. وبحثا في الأوضاع بعد العدوان على لبنان، وناقشا كيفية الاصلاح ومواجهة الاحتلال.ثم جال خلف في السوق التجاري للمدينة، حيث عاين مخلفات الحرب والدمار وصولا الى حي السرايا القديم.