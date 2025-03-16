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لبنان

خلف يزور إمام النبطية ويعاين آثار العدوان

Lebanon 24
16-03-2025 | 12:12
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زار النائب ملحم خلف إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين آل صادق في دارته في المدينة الجنوبية، وهنأه بحلول شهر رمضان المبارك. وبحثا في الأوضاع بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، وناقشا كيفية الاصلاح ومواجهة الاحتلال. 
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ثم جال النائب خلف في السوق التجاري للمدينة، حيث عاين مخلفات الحرب والدمار وصولا الى حي السرايا القديم.
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