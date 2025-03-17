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لبنان

أكثر من 50 صاروخا وقذائف هاون.. هذا ما شهدته الحدود اللبنانية ـ السورية ليلا

Lebanon 24
17-03-2025 | 00:09
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لا يزال الوضع الامني على الحدود اللبنانية ـ السورية الشمالية وتحديدًا القصر، الكواخ، سهلات الماء، وحوش السيد علي، المشرفة يشهد قصفًا مكثفًا بنحو 50 صاروخًا وقذائف هاون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وأسفر القصف على المنازل عن استشهاد طفل وجرح 4 مدنيين.
 
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