أكثر من 50 صاروخا وقذائف هاون.. هذا ما شهدته الحدود اللبنانية ـ السورية ليلا

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لا يزال الوضع الامني على الحدود ـ الشمالية وتحديدًا القصر، الكواخ، سهلات الماء، وحوش السيد علي، المشرفة قصفًا مكثفًا بنحو 50 صاروخًا وقذائف هاون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأسفر القصف على المنازل عن استشهاد طفل وجرح 4 مدنيين.