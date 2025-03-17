Advertisement

لبنان

"حزب الله" غير معني الا في لحظة "التهديد الوجودي"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-03-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1334278-638777963464382040.JPG
Doc-P-1334278-638777963464382040.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افادت مصادر مطلعة ان "حزب الله" لن يدخل في اي معركة ضد الجيش السوري في هذه المرحلة وهو سيسعى الى تجنب اي استنزاف في العتاد او العديد خصوصا انه لا يريد زيادة التوترات مع النظام الجديد.
وبحسب المصادر فإن الحزب سيدخل في المعركة فقط عندما يصبح التهديد وجوديا، اي انه عندما تكون القرى مُهددة بشكل فعلي والا فهو سيترك للدولة اللبنانية معالجة كل الاعتداءات من الجانب السوري عسكريا او سياسيا.
Advertisement
وتعتقد المصادر ان الحزب لديه قناعة بأن القوة الفعلية للجيش السوري غير قادرة على احداث اختراق في وجه العشائر خصوصا ان التحديات في سوريا كبيرة جدا على اكثر من جبهة.
وفي سياق متصل، تكثف القوى الأمنية والعسكرية إجراءاتها في منطقة البقاع لاسيما عند الحدود بين لبنان وسوريا، وذلك من خلال السعي لضبط المعابر الحدودية غير الشرعية.
ويأتي ذلك وسط مخاوف من تصاعد وتيرة  المناوشات عند الحدود لاسيما في المناطق التي تعتبر غير خاضعة للسلطتين اللبنانية والسورية لاسيما أن عمليات التهريب ما زالت مستمرة على مختلف أنواعها، وفق ما تكشف مصادر بقاعية لـ"لبنان24".
وتحدثت المعلومات عن وجود مخاوف أيضاً من عناصر غير منضبطة قد تساهم في إدخال المنطقة الحدودية بصراعٍ جديد من خلال فتح النيران باتجاه الجانب السوري، وهو الأمر الذي حصل ليل امس وتجري متابعته بدقة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" منزعج: "خطوة غير موفقة"
lebanon 24
17/03/2025 11:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح غير مباشر من "حزب الله" لتصويب النقاش
lebanon 24
17/03/2025 11:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" غير متحمس
lebanon 24
17/03/2025 11:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي" دعا الى لحظة وطنية في يوم تشييع "الشهيدين السيدين"
lebanon 24
17/03/2025 11:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:32 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:51 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-03-17
05:32 | 2025-03-17
05:28 | 2025-03-17
05:20 | 2025-03-17
05:10 | 2025-03-17
05:06 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24