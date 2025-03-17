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لبنان

وزير الدفاع: للضغط على اسرائيل للإنسحاب من النقاط الخمس

Lebanon 24
17-03-2025 | 11:43
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التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو. وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية - الفرنسية.
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وشكر الوزير منسى فرنسا على الوقوف المستمر الى جانب لبنان على المستويين السياسي والعسكري، وجدد طلب دعم الموقف اللبناني الداعي إلى الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي من النقاط الخمس التي لا يزال يحتلّها في الجنوب والضغط لوقف انتهاكاته واعتداءاته اليومية.

كما أكد الوزير منسى التزام لبنان تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.

وشكر وزير الدفاع فرنسا على المشاركة الفعّالة في القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل.

ماغرو بدوره أكد التزام فرنسا المستمر بدعم لبنان وجيشه، لا سيما في مجالات التدريب والتسليح والطبابة، لتمكينه من متابعة أداء دوره الحيوي على كامل الأراضي اللبنانية.
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