وزير الدفاع: للضغط على اسرائيل للإنسحاب من النقاط الخمس

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التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو. وجرى خلال اللقاء البحث في - الفرنسية.وشكر الوزير منسى فرنسا على الوقوف المستمر الى جانب لبنان على المستويين السياسي والعسكري، وجدد طلب دعم الموقف اللبناني الداعي إلى الانسحاب الكامل للعدو من النقاط الخمس التي لا يزال يحتلّها في الجنوب والضغط لوقف انتهاكاته واعتداءاته اليومية.كما أكد الوزير منسى التزام لبنان تطبيق 1701 بكل مندرجاته.وشكر وزير الدفاع فرنسا على المشاركة الفعّالة في القوة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل.ماغرو بدوره أكد التزام فرنسا المستمر بدعم لبنان وجيشه، لا سيما في مجالات التدريب والتسليح والطبابة، لتمكينه من متابعة أداء دوره الحيوي على كامل الأراضي .