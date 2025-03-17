23
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
-3
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخطيب: على الدولة إعادة الإسكان والبناء
Lebanon 24
17-03-2025
|
17:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
نائب
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب "أننا مع الدولة ووراءها وأمامها وإلى جانبها، نحن نريد الدولة وأول دعاتها، واليوم نريد أن نرى هذا الأمر واقعاً على الأرض"، وقال: "على الحكومة أن تقوم بالتزاماتها بعد أن أخذت الأمر بيدها في استرجاع ما احتل من الأرض من
إسرائيل
تحت قرار الأمم المتحدة وقرار وقف النار، فالدولة عليها هذا الواجب أن تقوم به وأن تُعيد الإسكان والبناء".
Advertisement
موقف الخطيب جاء في كلمة له خلال الافطار التكريمي الذي اقامه على شرفة الدكتور حسام ابو حمدان في دارته في شتورة في البقاع، في حضور مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي وعدد من علماء الدين والشخصيات.
وبعد كلمة ترحيب من أبو حمدان، ألقى العلامة الخطيب كلمة قال فيها:"اللبنانيون مسؤولون أكثر من غيرهم، المسلمون اللبنانيون، الشيعة والسنة، في مواجهة ما يراد للشيعة وللسنة وللمسلمين جميعا وللبنانيين. مسؤولون أن نكون نحن الصوت الذي يجمع، أمس كانت القضية في العراق اليوم في
سوريا
وغدا في الأردن، الفتنة تنتفل من مكان إلى مكان. نحن في وضع خطر لمصلحة العدو
الإسرائيلي
، نحن نتحمل مسؤولية خاصة. اللبنانيون
الذين
عاشوا مع بعضهم
البعض
طوال هذه الفترة طوال هذا التاريخ، لم تكن هناك مشكلة سنية شيعية. لن يكون هناك في أي وقت من الأوقات مشكلة سنية شيعية، إذا كان السياسيون يختلفون فليختلفوا ، لكن نحن كأمة لا يجوز لنا على حساب أو لمصالح شخصية لمصالح سياسية لهذا الفريق أو لذلك أن ينعكس هذا الخلاف علينا نحن وعلى أمتنا وعلى أهلنا، نحن مأمورون بالحفاظ على بعضنا بعض، ومسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى أن نُعطي الصورة عن وحدة المسلمين للعالم العربي والعالم الإسلامي، أن نكون نحن الجهة والقوة والنموذج الذي ترى فيه البلدان العربية والإسلامية نموذجاً للحياة، ليس لدينا مشروع خاص وسياسي، كان مشروعنا ومشكلتنا هي موضوع المقاومة للعدو
الإسرائيلي
، نحن لا نرى أن هناك مشكلة فلسطينية ولا مشكلة سورية ولا مشكلة لبنانية، هناك مشكلة أمة".
وقال: "على الصعيد اللبناني نحن الحمد لله الآن بعد انجاز انتخاب فخامة رئيس الجمورية وتأليف الحكومة وسير الأمور بانتظام في التعيينات، نسأل الله أن تكمل على أحسن ما يرام وأن يؤتى بالكفاءات لخدمة الشعب اللبناني، وبالتالي على الحكومة أن تقوم بالتزاماتها بعد أن أخذت الأمر بيدها في استرجاع ما احتل من الأرض من
إسرائيل
تحت قرار الأمم المتحدة وقرار وقف النار، الدولة عليها هذا الواجب أن تقوم به وأن تُعيد الإسكان والبناء. نحن مع الدولة ووراءها وأمامها وإلى جانبها، نحن نريد الدولة وأول دعاة الدولة، واليوم نريد أن نرى هذا الأمر واقعاً على الأرض".
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ "الجديد": الحكومة الجديدة سوف تسعى لتجديد الثقة وإعادة بناء الدولة وبناء علاقة صحية بين المواطنين والدولة
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ "الجديد": الحكومة الجديدة سوف تسعى لتجديد الثقة وإعادة بناء الدولة وبناء علاقة صحية بين المواطنين والدولة
18/03/2025 02:05:45
18/03/2025 02:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع رئيس مصرف الإسكان لعودة عجلة الإقراض الى الدوران
Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع رئيس مصرف الإسكان لعودة عجلة الإقراض الى الدوران
18/03/2025 02:05:45
18/03/2025 02:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف الإسكان ووزارة الطاقة يناقشان قروض الطاقة الشمسية
Lebanon 24
مصرف الإسكان ووزارة الطاقة يناقشان قروض الطاقة الشمسية
18/03/2025 02:05:45
18/03/2025 02:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نؤكد دعمنا الثابت للشعب اللبناني لإعادة بناء مؤسسات الدولة
Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نؤكد دعمنا الثابت للشعب اللبناني لإعادة بناء مؤسسات الدولة
18/03/2025 02:05:45
18/03/2025 02:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
التهريب لم يتوقّف
Lebanon 24
التهريب لم يتوقّف
18:29 | 2025-03-17
17/03/2025 06:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
17:55 | 2025-03-17
17/03/2025 05:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوّر جديد.. إتفاق على وقف النار عند الحدود بين لبنان وسوريا
Lebanon 24
تطوّر جديد.. إتفاق على وقف النار عند الحدود بين لبنان وسوريا
17:25 | 2025-03-17
17/03/2025 05:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في جزين.. اليكم الأسباب
Lebanon 24
حريق في جزين.. اليكم الأسباب
17:18 | 2025-03-17
17/03/2025 05:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات الهرمل في 10 نقاط.. هذا ما يجب معرفته
Lebanon 24
اشتباكات الهرمل في 10 نقاط.. هذا ما يجب معرفته
17:04 | 2025-03-17
17/03/2025 05:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هل تذكرون الفنانة اللبنانية ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد ابتعادها عن الساحة الفنية (صورة)
Lebanon 24
هل تذكرون الفنانة اللبنانية ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد ابتعادها عن الساحة الفنية (صورة)
03:21 | 2025-03-17
17/03/2025 03:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هو من أصل فلسطيني.. فنانة لبنانية غائبة بلقطة رومانسية مع زوجها: "حب حياتي" (صورة)
Lebanon 24
هو من أصل فلسطيني.. فنانة لبنانية غائبة بلقطة رومانسية مع زوجها: "حب حياتي" (صورة)
05:43 | 2025-03-17
17/03/2025 05:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ايمي سمير غانم تتحدث عن جنس مولودها الثاني (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ايمي سمير غانم تتحدث عن جنس مولودها الثاني (فيديو)
05:24 | 2025-03-17
17/03/2025 05:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حال الطقس: أمطار غزيرة وثلوج على 800 متر حتى هذا اليوم
Lebanon 24
حال الطقس: أمطار غزيرة وثلوج على 800 متر حتى هذا اليوم
04:15 | 2025-03-17
17/03/2025 04:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "حزب الله" يعلنها ضباط إيرانيون.. الكلامُ "غير عادي"
Lebanon 24
مفاجأة عن "حزب الله" يعلنها ضباط إيرانيون.. الكلامُ "غير عادي"
13:00 | 2025-03-17
17/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
18:29 | 2025-03-17
التهريب لم يتوقّف
17:55 | 2025-03-17
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
17:25 | 2025-03-17
تطوّر جديد.. إتفاق على وقف النار عند الحدود بين لبنان وسوريا
17:18 | 2025-03-17
حريق في جزين.. اليكم الأسباب
17:04 | 2025-03-17
اشتباكات الهرمل في 10 نقاط.. هذا ما يجب معرفته
17:00 | 2025-03-17
اعلامية لبنانية ضمن المرشحين النهائيين لجائزة عالمية.. من هي؟
فيديو
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
18/03/2025 02:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
02:31 | 2025-03-16
18/03/2025 02:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16
18/03/2025 02:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24