الإحتلال الاسرائيلي يعلن منع الإعمار في القرى المهدّمة...الامم المتحدة: التفاؤل حذر

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واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاته على في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث شنّت طائراته، أمس، سلسلة غارات استهدفت مواطنِين في الجنوب، مخلِّفةً 3 شهداء وجريح، كما قصفت مباني ومساكن موقَّتة للمواطنين.وبرز التطور اللافت في هذا السياق في شن الطيران الحربي مساء أمس أربع غارات متلاحقة على خراج بلدة لبايا في البقاع الغربي ثم شن غارة بالقرب من ميدون.وفي موقف بالغ الخطورة، قال الناطق بلسان جيش الاحتلال افيخاي ادرعي ان اسرائيل لن تسمح بإعادة اعمار الجنوب.اضاف :"سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع اي لاعادة اعمار وتموضع لحزب الله الارهابي".واكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين هينيس-بلاسخارت، خلال إحاطتها لمجلس الأمن حول تنفيذ 1701، ان التفاؤل الحذر هو ما يشوب الوضع حاليّاً»، ورحبت بالبرنامج الوزاري الواعد الذي تمّ اقراره، فيما أشارت إلى أن الفراغ الحكومي المطوّل في ، لم يترك أمام الإدارة الجديدة إلا فترة تتجاوز العام الواحد بقليل لمواجهة سلسلة من التحديات الشاقة.وأشارت الى أنه على الرغم من أن وقف الأعمال العدائية لا يزال صامدا، لكن ذلك لا يعني توقّفاً كاملاً لجميع النشاطات على الأراضي اللّبنانيّة. كما أوضحت بلاسخارت أن استمرار وجود الجيش «الإسرائيلي» على الأراضي جنبا الى جنب مع مواصلته لعمليات القصف، قد يؤدي بسهولة إلى «انعكاسات خطيرة» على الجانب اللبناني من الخط الأزرق.وأضافت: «نحن بحاجة ماسة إلى نقاشات دبلوماسية وسياسية تمهد الطريق نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701»، محذرةً من أن الوضع الراهن، الذي تغذيه جزئيًا التفسيرات المتضاربة بشأن تفاهم تشرين الثاني/نوفمبر والقرار 1701 أو «الانتقائية» في تطبيق أحكامهما، لن يؤدي إلا إلى تصعيد جديد. وأشارت المنسقة الخاصة إلى أن الزخم الراهن بشأن هذه النقاشات يوفر «بارقة أمل.ميدانيا، نفذت مسيّرة إسرائيلية ظهراً غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية كانت على طريق حي البيدر في بلدة يحمر الشقيف، وعلى متنها شخصان، فأصيبت الدراجة بشكل مباشر. وصودف مرور سيارة "فان" في المكان، فأصيبت بشظايا الصاروخ واندلعت فيها النيران. كما تضررت سوبر ماركت وفيق سعيد بالغارة واندلعت فيها النيران. وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني و"الهيئة الصحية الإسلامية" على إخماد النيران في السوبر ماركت و"الفان" ونقل المصابين. وصدر عن مركز طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو على بلدة يحمر أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح". وقال الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرين تابعين لـ"حزب الله" كانا يعملان كمراقبين ويديران الأنشطة الإرهابية في منطقة يحمر جنوب .