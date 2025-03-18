العثور على قنبلتين في البداوي.. وانتشار للجيش في المنطقة بعد إشكال أمس

Advertisement

فجر الجيش قنبلة ويعمل على تفجير قنبلة ثانية في البداوي بعد العثور عليهما إثر الذي وقع أمس الإثنين بين شبان من مخيم البداوي ووادي النحلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".جاء ذلك بعد كشف الخبير عليهما تفاديًا لأي خطر، فيما يواصل الجيش انتشاره لضبط الأمن ومنع أي توتر جديد.