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لبنان

العثور على قنبلتين في البداوي.. وانتشار للجيش في المنطقة بعد إشكال أمس

Lebanon 24
18-03-2025 | 03:09
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فجر الجيش قنبلة ويعمل على تفجير قنبلة ثانية في البداوي بعد العثور عليهما إثر الاشكال الذي وقع أمس الإثنين بين شبان من مخيم البداوي ووادي النحلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
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جاء ذلك بعد كشف الخبير العسكري عليهما تفاديًا لأي خطر، فيما يواصل الجيش انتشاره لضبط الأمن ومنع أي توتر جديد.
 
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