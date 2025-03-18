جابر: لتضافر الجهود الدولية بشكل أفضل للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

شدد وزير المالية ياسين جابر على ضرورة تضافر الجهود ومؤسسات الأمم المتحدة بشكل للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، ولتمكين قوات حفظ السلام -اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني، في بسط السيطرة الكاملة على المناطق الجنوبية كافة، ولمساعدة الأهالي على العودة الآمنة، والقيام بالدور المعطى لها في بسط الأمن وتوفير الدعم الإنمائي والاجتماعي للأهالي، وجدّد جابر المطالبة بالمساعدة في إعادة الإعمار باعتباره المدخل لاستقرار مستدام.

كلام جابر جاء خلال لقائه المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عمران ريزا الذي لفت الى أهمية التنسيق بين الجهات المانحة في ما خصّ تأمين تمويل لإعادة إعمار ما تهدّم بفعل الحرب، مشيراً إلى أن منظمته بصدد إطلاق حملة جديدة من جمع المساعدات للبنان من تلك الجهات، لدعم المشاريع المرتبطة بالشأن الاجتماعي لا سيّما في مجالات الصحة والتربية.لكن ريزا أبدى خشية أن ينعكس قرار الولايات المتحدة الأميركية بوقف مساعداتها المقدمة الى سلباً على حجم المبالغ عما كانت عليه العام الماضي والتي بلغت /1.3/ مليار أميركي.

وقد تمنى الوزير جابر على السيد ريزا تعاوناً أفعل مع وزارة المالية خصوصاُ لجهة توفير دعم تقني لعدد من المشاريع التي أطلقتها في الآونة الأخيرة في مجالات المكننة والمجالات الرقمية لتطوير داتا المعلومات وربطها بالشكل الأمثل.

الوزير جابر التقى في سلسلة اللقاءات التي عقدها اليوم وزير الصحة ركان ناصرالدين الذي عرض للوزير جابر احتياجات وزارته وحاجة المستشفيات الحكومية من الدعم المالي لتأمين استمرارية عملها، والإفادة من القروض لا سيّما قرض البنك الدولي والبنك الإسلامي،

الوزير جابر أكدّ للوزير ناصرالدين أنه يعطي الموضوع الصحي أولوية في عمله وأنه لن يتوانى عن تأمين الدعم للقطاع الصحي وان هذا الموضوع مدار نقاش واهتمام عنده سواء لدى الجهات المقرضة أو المانحة التي يلتقيها.

الوزير جابر التقى اليوم أيضاً رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني الذي بحث معه في اقتراح القانون المقدّم من قبله الى المجلس النيابي بشأن الموضوع المصرفي والمصارف وأموال المودعين، وكذلك بشأن القوانين المطلوب إقرارها بشكل سريع وفي مقدّمها قانون السرية المصرفية. كما تطرّق البحث إلى موضوع عمل الدوائر العقارية في جبل وإمكانية افتتاح مكاتب لتلك الدوائر في الشوف ونقل أمانة السجل العقاري في الشوف من بعبدا إليه.

كما التقى جابر سفير إيطاليا في Fabrizio Marcelli في زيارة تهنئة وكانت مناسبة لبحث تفعيل العلاقة والتعاون بين البلدين.