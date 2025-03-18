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لبنان

التحقيق مع الوزير السابق وليد فياض لساعتين... هذه أجواء جلسة الإستماع

Lebanon 24
18-03-2025 | 11:50
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أفادت "الجديد" أنّ جلسة الإستماع الى وزير الطاقة السابق وليد فياض لدى قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار استمرّت ساعتين غادر بعدها، فياض قصر العدل مع امكانية دعوته للإستماع إليه مجدداً.
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وأضافت أنّ القاضية نصار ستطلب لاحقاً الإستماع إلى وزراء الطاقة السابقين كافة استكمالاً للتحقيق.
 
 
 
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