التحقيق مع الوزير السابق وليد فياض لساعتين... هذه أجواء جلسة الإستماع

أفادت "الجديد" أنّ جلسة الإستماع الى السابق فياض لدى قاضي الأول في سمرندا نصار استمرّت ساعتين بعدها، فياض قصر العدل مع امكانية دعوته للإستماع إليه مجدداً.

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وأضافت أنّ القاضية نصار ستطلب لاحقاً الإستماع إلى وزراء كافة استكمالاً للتحقيق.