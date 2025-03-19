الاستحقاق البلدي بين البزري وسعد

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إستقبل الدكتور عبد الرحمن البزري، الدكتور أسامه سعد ، حيث تم في الأوضاع السياسية والحياتية العامة، كذلك تركّز على موضوع الإستحقاق البلدي القادم وضرورة الإستفادة من هذا الاستحقاق الديمقراطي لتفعيل عمل بلدية صيدا وإشراك المزيد من الطاقات الشبابية في العمل البلدي من أجل إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والأزمات التي تُعاني منها .من جهة ، زار البزري مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حيث تمّ التداول في الأوضاع الحياتية والمعيشية في . (الوكالة للإعلام)