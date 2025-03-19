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لبنان

الاستحقاق البلدي بين البزري وسعد

Lebanon 24
19-03-2025 | 11:31
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إستقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، النائب الدكتور أسامه سعد ، حيث تم  البحث في الأوضاع السياسية والحياتية العامة، كذلك تركّز البحث على موضوع الإستحقاق البلدي القادم وضرورة الإستفادة من هذا الاستحقاق الديمقراطي لتفعيل عمل بلدية صيدا وإشراك المزيد من الطاقات الشبابية في العمل البلدي من أجل إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والأزمات التي تُعاني منها المدينة
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من جهة اخرى، زار النائب البزري  مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حيث تمّ التداول في الأوضاع الحياتية والمعيشية في المدينة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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