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لبنان

مُرتبط بـ"حزب الله".. مسؤول بارز بقبضة الأمن السوري

Lebanon 24
19-03-2025 | 14:23
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أعلن الأمن العام السوري، اليوم الأربعاء، القبض على نائب فيلق القدس الإيراني بالمُحافظة عدنان السيّد.
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وذكر الأمن العام السوريّ أنَّ السيد هو أحد أذرع إيران وحزب الله في تجارة الكبتاغون.
 
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