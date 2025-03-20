تعيين الأب شربل أوبا منسقًا عامًا لاحتفالات يوبيل المئوية الثانية لخميس الجسد الإلهي

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أعلن رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، تعيين رئيس الكلية الشرقية الأب شربل أوبا ، منسقًا عامًا لاحتفالات يوبيل المئوية الثانية لخميس الجسد الإلهي وذكرى الأعجوبة الإلهية التي أنقذت زحلة من وباء الطاعون (1825-2025)".يأتي هذا التعيين، بحسب بيان، "ضمن التحضيرات الجارية لتنظيم احتفالات مميزة تليق بالمناسبة التي تُعتبر عيد أعياد زحلة ومحطة كنسية تاريخية وجامعة".كما عينه أيضا "منسقاً عاماً من جهة الأبرشية للمساعدة في إتمام تحضيرات انعقاد سينودس الكنيسة الملكية في مدينة زحلة، وذلك في مطرانية سيدة النجاة من 16 ولغاية 21 حزيران 2025. والجدير بالذكر، أنها المرة الأولى في التاريخ التي ينعقد فيها السينودس المقدس في مدينة زحلة وذلك تكريما ليوبيل المئويّة الثانية لخميس الجسد الإلهي".وبصفته المنسق العام، سيتولى الأب شربل أوبا مسؤولية الإشراف على مختلف المنظمة للاحتفال. وسيعمل جنبًا إلى جنب مع الكهنة والعلمانيين والفعاليات المختلفة لضمان نجاح هذا الحدث التاريخي.من جهته دعا المطران إبراهيم جميع المؤمنين إلى المشاركة الفاعلة في هذه الاحتفالات، مؤكدًا أن "هذا الحدث ليس مجرد ذكرى، بل فرصة لتجديد الإيمان وتعزيز الحياة الروحية". كما شدّد على أهمية التعاون بين مختلف الكنائس والأبرشيات لإنجاح هذا اليوبيل الاستثنائي. (الوكالة للإعلام)