"حزب الله" شيّع الشهيد علي خليل في حاروف

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شيع "حزب الله" واهالي بلدة حاروف على طريق القدس علي الرضا ياسر خليل بموكب حاشد ومهيب في بلدة حاروف .واقيمت للشهيد مراسم تكريمية في حي القلعة -حاروف ،حيث سجي الجثمان على منصة خاصة، وعزفت له الفرقة الموسيقية في كشافة الامام المهدي لحن الشهادة، ثم قدمت ثلة من المقاومين قسم الولاء والثبات على نهج .بعدها، ام الشيخ يحيى حوماني المصلين على الجثمان ، ثم حمل النعش على اكف المشيعين جابوا البلدة على وقع الشعارات الحسينية المؤيدة للمقاومة.وشارك في التشييع شخصيات وفعاليات ، علماء دين ، عوائل ، وحشد من أبناء بلدة هونين.وعند روضة ووري في الثرى إلى جانب من سبقه من .