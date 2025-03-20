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لبنان

"حزب الله" شيّع الشهيد علي خليل في حاروف

Lebanon 24
20-03-2025 | 06:45
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شيع "حزب الله" واهالي بلدة حاروف الشهيد على طريق القدس علي الرضا ياسر خليل بموكب حاشد ومهيب في بلدة حاروف .
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واقيمت للشهيد مراسم تكريمية في حي القلعة -حاروف ،حيث سجي الجثمان على منصة خاصة، وعزفت له الفرقة الموسيقية في كشافة الامام المهدي لحن الشهادة، ثم قدمت ثلة من المقاومين قسم الولاء والثبات على نهج الشهداء .

بعدها، ام الشيخ يحيى حوماني المصلين على الجثمان ، ثم حمل النعش على اكف المشيعين الذين جابوا شوارع البلدة على وقع الشعارات الحسينية المؤيدة للمقاومة.

وشارك في التشييع شخصيات وفعاليات ، علماء دين ، عوائل الشهداء، وحشد من أبناء بلدة هونين.

وعند روضة الشهداء ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء .
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