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لبنان

بشأن إلغاء شهادة "البريفيه"... إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
20-03-2025 | 08:13
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أوضح وزير الإعلام بول مرقص أنّه "لم يتمّ إلغاء شهادة "البريفيه".
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وقال مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، إنّ "الحكومة لم تنظر بعد في الأمر، وستدرس اقتراح وزيرة التربية".
 
 
 
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