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لبنان

بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الإثنين المقبل

Lebanon 24
20-03-2025 | 08:18
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، وتكنولوجيا المعلومات الى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 24 اذار 2025 وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي: 
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1- إقتراح القانون الرامي الى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني .
2- إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الاحمر اللبناني .
 3 - إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعايه الصحية الاولية الشاملة الالزامية .
4 - إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية .
5- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب .
6 - إقتراح قانون إنشاء أعضاء مجلس الشيوخ
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