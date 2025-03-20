بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الإثنين المقبل

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل ، الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، وتكنولوجيا المعلومات الى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 24 اذار 2025 وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:1- إقتراح الرامي الى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني .2- إقتراح الرامي إلى الصليب الاحمر اللبناني .3 - إقتراح الرامي الى إنشاء نظام الرعايه الاولية الشاملة الالزامية .4 - إقتراح الرامي الى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية .5- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب .6 - إقتراح قانون إنشاء أعضاء مجلس الشيوخ