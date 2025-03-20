الحجار يلتقي الجميل والضاهر.. وانتخابات البلديات على الطاولة

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استقبل وزير والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، يرافقه الوزير السابق ألان حكيم، في تهنئة تم خلالها في آخر المستجدات على الساحة والتحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والاختيارية.والتقى وزير ميشال الضاهر، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون منطقته.كما استقبل الحجار وفدا من رابطة قدماء القوى المسلحة برئاسة اللواء الركن نقولا مزهر، وتمت مناقشة شؤون العسكريين المتقاعدين.