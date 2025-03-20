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لبنان

الحجار يلتقي الجميل والضاهر.. وانتخابات البلديات على الطاولة

Lebanon 24
20-03-2025 | 11:24
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، يرافقه الوزير السابق ألان حكيم، في زيارة تهنئة تم خلالها البحث في آخر المستجدات على الساحة الداخلية والتحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والاختيارية.
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والتقى وزير الداخلية النائب ميشال الضاهر، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون منطقته.

كما استقبل الحجار وفدا من رابطة قدماء القوى المسلحة برئاسة اللواء الركن نقولا مزهر، وتمت مناقشة شؤون العسكريين المتقاعدين. 
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