10
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
7
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحجار يلتقي الجميل والضاهر.. وانتخابات البلديات على الطاولة
Lebanon 24
20-03-2025
|
11:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير
الداخلية
والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، رئيس حزب الكتائب
اللبنانية
النائب
سامي الجميل، يرافقه الوزير السابق ألان حكيم، في
زيارة
تهنئة تم خلالها
البحث
في آخر المستجدات على الساحة
الداخلية
والتحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والاختيارية.
Advertisement
والتقى وزير
الداخلية
النائب
ميشال الضاهر، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون منطقته.
كما استقبل الحجار وفدا من رابطة قدماء القوى المسلحة برئاسة اللواء الركن نقولا مزهر، وتمت مناقشة شؤون العسكريين المتقاعدين.
مواضيع ذات صلة
الحجار: نعمل بشكل متواصل على إنجاز الإنتخابات البلدية في مواعيدها
Lebanon 24
الحجار: نعمل بشكل متواصل على إنجاز الإنتخابات البلدية في مواعيدها
20/03/2025 19:43:45
20/03/2025 19:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم الجميّل بعد لقائه جعجع: لضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها
Lebanon 24
نديم الجميّل بعد لقائه جعجع: لضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها
20/03/2025 19:43:45
20/03/2025 19:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية عرض مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها
Lebanon 24
رئيس الجمهورية عرض مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها
20/03/2025 19:43:45
20/03/2025 19:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات البلدية بين استعدادات الداخلية واحتمال التمديد التقني حتّى أيلول
Lebanon 24
الانتخابات البلدية بين استعدادات الداخلية واحتمال التمديد التقني حتّى أيلول
20/03/2025 19:43:45
20/03/2025 19:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إشكال وإطلاق نار في مخيم الحلوة!
Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار في مخيم الحلوة!
13:32 | 2025-03-20
20/03/2025 01:32:40
Lebanon 24
Lebanon 24
النقيب الحسن: للتمسك بالسيادة الوطنية والحفاظ على كرامة الوطن
Lebanon 24
النقيب الحسن: للتمسك بالسيادة الوطنية والحفاظ على كرامة الوطن
13:22 | 2025-03-20
20/03/2025 01:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي تابعت موضوع الاعتداء على المدرسة في طرابلس: لملاحقة المخربين والسارقين
Lebanon 24
كرامي تابعت موضوع الاعتداء على المدرسة في طرابلس: لملاحقة المخربين والسارقين
13:18 | 2025-03-20
20/03/2025 01:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع التقى رئيس اتحاد بلديات كسروان
Lebanon 24
وزير الدفاع التقى رئيس اتحاد بلديات كسروان
13:13 | 2025-03-20
20/03/2025 01:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل وفدًا ثقافيًا وفنيًا في السرايا
Lebanon 24
سلام استقبل وفدًا ثقافيًا وفنيًا في السرايا
13:05 | 2025-03-20
20/03/2025 01:05:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
03:15 | 2025-03-20
20/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله نعيم قاسم داخل "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
هذا ما يفعله نعيم قاسم داخل "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
14:00 | 2025-03-19
19/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على "واتسآب" في لبنان.. هذا مصير "مجموعات الدولار"
Lebanon 24
على "واتسآب" في لبنان.. هذا مصير "مجموعات الدولار"
16:29 | 2025-03-19
19/03/2025 04:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لا دفاتر سيارات
Lebanon 24
لا دفاتر سيارات
03:45 | 2025-03-20
20/03/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"رؤية الهلال في 29 رمضان مُستحيلة".. إليكم موعد أول أيام عيد الفطر
Lebanon 24
"رؤية الهلال في 29 رمضان مُستحيلة".. إليكم موعد أول أيام عيد الفطر
01:43 | 2025-03-20
20/03/2025 01:43:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:32 | 2025-03-20
إشكال وإطلاق نار في مخيم الحلوة!
13:22 | 2025-03-20
النقيب الحسن: للتمسك بالسيادة الوطنية والحفاظ على كرامة الوطن
13:18 | 2025-03-20
كرامي تابعت موضوع الاعتداء على المدرسة في طرابلس: لملاحقة المخربين والسارقين
13:13 | 2025-03-20
وزير الدفاع التقى رئيس اتحاد بلديات كسروان
13:05 | 2025-03-20
سلام استقبل وفدًا ثقافيًا وفنيًا في السرايا
13:00 | 2025-03-20
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
20/03/2025 19:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
20/03/2025 19:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
20/03/2025 19:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24