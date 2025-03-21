اجتماع أمني في بعبدا برئاسة عون

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ترأس رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم، اجتماعاً أمنياً في قصر .وقد حضر الاجتماع ، العماد رودولف هيكل، لقوى الأمن الداخلي، اللواء رائد ، للأمن العام، اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة، اللواء إدغار لاوندس.وقد تم خلال الاجتماع عرض الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد.