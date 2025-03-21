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لبنان

اجتماع أمني في بعبدا برئاسة عون

Lebanon 24
21-03-2025 | 03:07
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ترأس رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم، اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا.
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وقد حضر الاجتماع قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة، اللواء الركن إدغار لاوندس.

وقد تم خلال الاجتماع عرض الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد.
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