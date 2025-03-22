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لبنان

بعد اطلاق الصواريخ من الجنوب.. ادرعي: سنرد بقوة

Lebanon 24
22-03-2025 | 03:45
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أشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان رئيس الأركان  في الجيش الاسرائيلي الجنرال إيال زامير أجرى تقييمًا للوضع في اعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان صباح اليوم، مؤكدا عبر منصة اكس ان الجيش الاسرائيلي سيرد بقوة على عملية الاطلاق. 
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وحمل ادرعي دولة لبنان مسؤولية الحفاظ على اتفاق وقف النار، مشدداً على انه لا يوجد أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية.
 
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