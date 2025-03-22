بعد اطلاق الصواريخ من الجنوب.. ادرعي: سنرد بقوة

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أشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ان رئيس الأركان في الجيش الاسرائيلي إيال زامير أجرى تقييمًا للوضع في اعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من ، مؤكدا عبر منصة اكس ان الجيش الاسرائيلي سيرد بقوة على عملية الاطلاق.وحمل دولة مسؤولية الحفاظ على وقف النار، مشدداً على انه لا يوجد أي في تعليمات .