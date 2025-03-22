نازك الحريري نعت هدى شديد: ستظلُّ أعمالُها راسخة في ذاكرة الاعلام والوطن

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نعت نازك رفيق هدى شديد، وقالت في بيان: "إن يودّع اليوم وبحزن كبير في شهر رمضان المبارك وفي يوم عيد الام، هذا اليوم الذي يجسد معاني الانسانية والمحبة والتسامح والتراحم وجهًا اعلامياً مشرقًا، خطَّت برأيها الحُر والسديد وحرفيتها العالية تاريخًا طويلًا من العطاء الوطني. اليومَ غاب عن مناضلٌة ومدافعٌة شجاعٌة عن الاعلام وصاحبة رؤية مُستشرِفة واخلاق راقية سوف تظلُّ أعمالُها راسخة في ذاكرة الاعلام والوطن".أضافت: "كانت الحياة تليق بها وكان النجاح يواكب حياتها المهنية منذ بدئها. وقد أثبتُّم في كل محطة أن حب الحياة لا يبارحها وأن روح الأمل تعيش فيها وتعبق في مسيرتها المهنية بكل شجاعة وإصرار وان ايمانها بالله كبير جداً".وختمت: "أمضت العزيزة هدى ، رحمها الله، عمرها في الإعلام والقضايا والإنسانية المُحِقَّة من كل منبر اعتلته، وسوف يترك غيابها فراغًا كبيرًا في فَلكِ الإعلام. وإنني باسمي وباسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق ، أتقدم من أسرتها الكريمة ومن الجسم الإعلامي بصادق العزاء والمؤاساة، وأسأل الله أن يتغمّد الراحلة الغالية بواسع الرحمة والمغفرة".