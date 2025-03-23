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لبنان
سكاف: الحديث عن التطبيع مع إسرائيل مرفوض
Lebanon 24
23-03-2025
|
15:05
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كتب
النائب
الدكتور غسان سكاف عبر منصة "اكس": "الحديث عن التطبيع مع إسرائيل مرفوض ولبنان الرسمي والشعبي يرفض التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، فنحن نخرج اليوم تدريجياً من محور سيطر على لبنان لسنوات، لا لندخل في محور آخر خاصةً أن
إسرائيل
هي جزء من المحور الآخر.
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فلنذهب فوراً إلى الحياد وليس التركيز على التطبيع الذي هو أقرب إلى التطبيل وشدّ العصب من قبل فريق للامتناع عن تطبيق مندرجات القرار 1701 وذلك بحجة منع المسار التطبيعي المزعوم. التطبيع المطلوب هو تطبيع الدولة اللبنانية مع
حزب الله
ومدى قدرتها على استيعابه من جديد كحزبٍ سياسي في كنف الدولة. العلاقة بين
لبنان
والكيان
الإسرائيلي
تقف عند خط اتفاق الهدنة ١٩٤٩".
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