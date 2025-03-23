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لبنان

سكاف: الحديث عن ⁧‫التطبيع‬⁩ مع ⁧‫إسرائيل‬⁩ مرفوض

Lebanon 24
23-03-2025 | 15:05
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كتب النائب الدكتور غسان سكاف عبر منصة "اكس": "‏الحديث عن ⁧‫التطبيع‬⁩ مع ⁧‫إسرائيل‬⁩ مرفوض ولبنان الرسمي والشعبي يرفض التطبيع مع ⁧‫الكيان الاسرائيلي‬⁩، فنحن نخرج اليوم تدريجياً من ⁧‫محور‬⁩ سيطر على ⁧‫لبنان‬⁩ لسنوات، لا لندخل في محور آخر خاصةً أن إسرائيل هي جزء من المحور الآخر.
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‏فلنذهب فوراً  إلى ⁧‫الحياد‬⁩ وليس التركيز على التطبيع الذي هو أقرب إلى التطبيل وشدّ العصب من قبل فريق للامتناع عن تطبيق مندرجات ⁧‫القرار 1701‬⁩ وذلك بحجة منع المسار التطبيعي المزعوم. التطبيع المطلوب هو تطبيع ⁧‫الدولة اللبنانية‬⁩ مع حزب الله ومدى قدرتها على استيعابه من جديد كحزبٍ سياسي في كنف ⁧‫الدولة‬⁩. العلاقة بين لبنان والكيان الإسرائيلي تقف عند خط ⁧‫اتفاق الهدنة ١٩٤٩".
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