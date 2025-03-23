سكاف: الحديث عن ⁧‫التطبيع‬⁩ مع ⁧‫إسرائيل‬⁩ مرفوض

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كتب الدكتور غسان سكاف عبر منصة "اكس": "‏الحديث عن ⁧‫التطبيع‬⁩ مع ⁧‫إسرائيل‬⁩ مرفوض ولبنان الرسمي والشعبي يرفض التطبيع مع ⁧‫الكيان الاسرائيلي‬⁩، فنحن نخرج اليوم تدريجياً من ⁧‫محور‬⁩ سيطر على ⁧‫لبنان‬⁩ لسنوات، لا لندخل في محور آخر خاصةً أن هي جزء من المحور الآخر.‏فلنذهب فوراً إلى ⁧‫الحياد‬⁩ وليس التركيز على التطبيع الذي هو أقرب إلى التطبيل وشدّ العصب من قبل فريق للامتناع عن تطبيق مندرجات ⁧‫القرار 1701‬⁩ وذلك بحجة منع المسار التطبيعي المزعوم. التطبيع المطلوب هو تطبيع ⁧‫الدولة اللبنانية‬⁩ مع ومدى قدرتها على استيعابه من جديد كحزبٍ سياسي في كنف ⁧‫الدولة‬⁩. العلاقة بين والكيان تقف عند خط ⁧‫اتفاق الهدنة ١٩٤٩".