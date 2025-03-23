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لبنان

عزلة سياسية

Lebanon 24
23-03-2025 | 18:26
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يشكو رئيس تيار سياسي مثير للجدل من عزلة سياسية غير معلنة يتعرّض لها هو وتيّاره، وتعمّد إستبعاده عن مراكز القرار، عشية فتح ملف التعيينات الدبلوماسية والإدارية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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