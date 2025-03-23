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لبنان
عزلة سياسية
Lebanon 24
23-03-2025
|
18:26
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يشكو رئيس
تيار
سياسي مثير للجدل من عزلة سياسية غير معلنة يتعرّض لها هو وتيّاره، وتعمّد إستبعاده عن مراكز
القرار
، عشية فتح ملف التعيينات الدبلوماسية والإدارية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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