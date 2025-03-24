20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس بلدية صيدا تفقد خان القشلة: سيتم متابعة أعمال الترميم في الخان قريبا
Lebanon 24
24-03-2025
|
05:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام رئيس بلدية
صيدا
الدكتور حازم خضر بديع، يرافقه المهندس نبيل الزعتري و فؤاد الصلح، بجولة ميدانية في خان القشلة (خان الحمص) لمعاينة تطور مراحل أعمال الترميم والاطلاع على ما تم تنفيذه.
Advertisement
وانضم الى
الجولة
المتعهد خالد النقيب، الذي شرح للحاضرين تفاصيل ومراحل الترميم وأسباب التوقف عن العمل.
وقال بديع خلال الجولة: "بعد مراجعة مجلس الإنماء والإعمار والتواصل مع الوكالة الإيطالية للتنمية، سوف يتم إن شاء الله متابعة أعمال الترميم قريبا".
وأشار إلى أن "ترميم الخان يأتي ضمن حماية الإرث الثقافي والتنموي للمدينة، حيث يعد خان القشله من أهم خانات مدينة
صيدا
لجهة القيمة الهندسية، ولجهة الدور المحوري والتجاري الذي لعبه الخان ".
وختم لافتا إلى أنه "يتابع حاليا أيضا ملف متحف
صيدا
، وسيتم الإعلان قريبا بإذن الله عن تأمين تمويل لإستكمال المشروع".
اشارة الى ان الخان يتألف من ثلاث طبقات، تبلغ مساحة كل طبقة حوالي 750 م م وساحة داخلية حوالي 280 م م ويحتوي على 45 غرفة.
مواضيع ذات صلة
عملية تسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين ستتم في خان يونس (الشرق)
Lebanon 24
عملية تسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين ستتم في خان يونس (الشرق)
24/03/2025 13:27:40
24/03/2025 13:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فعاليات "صيدا مدينة رمضانية" تنطلق من خان الإفرنج
Lebanon 24
فعاليات "صيدا مدينة رمضانية" تنطلق من خان الإفرنج
24/03/2025 13:27:40
24/03/2025 13:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: لطالما كانت قطر إلى جانب لبنان ونتطلع إلى استئناف أعمال التنقيب قريبا
Lebanon 24
الرئيس عون: لطالما كانت قطر إلى جانب لبنان ونتطلع إلى استئناف أعمال التنقيب قريبا
24/03/2025 13:27:40
24/03/2025 13:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية صيدا ذكرت سائقي الدراجات بالتزامهم القوانين
Lebanon 24
بلدية صيدا ذكرت سائقي الدراجات بالتزامهم القوانين
24/03/2025 13:27:40
24/03/2025 13:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بايراقداريان بحثت وممثل منظمة اليونيسيف في لبنان في مشروع المنصة الرقمية للشباب
Lebanon 24
بايراقداريان بحثت وممثل منظمة اليونيسيف في لبنان في مشروع المنصة الرقمية للشباب
07:26 | 2025-03-24
24/03/2025 07:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو الحسن: الإصلاح السياسي مدخل حقيقي للإصلاح في لبنان
Lebanon 24
أبو الحسن: الإصلاح السياسي مدخل حقيقي للإصلاح في لبنان
07:21 | 2025-03-24
24/03/2025 07:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طفلة رضيعة في سوق برالياس!
Lebanon 24
العثور على طفلة رضيعة في سوق برالياس!
07:15 | 2025-03-24
24/03/2025 07:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مبادرة بيئية في جيرون: إعادة طيور الحجل إلى الأحراج
Lebanon 24
مبادرة بيئية في جيرون: إعادة طيور الحجل إلى الأحراج
07:06 | 2025-03-24
24/03/2025 07:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة فيلا في الضنية.. والأجهزة الأمنية تتحرك
Lebanon 24
سرقة فيلا في الضنية.. والأجهزة الأمنية تتحرك
06:51 | 2025-03-24
24/03/2025 06:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذه خطة إسرائيل ضدّ لبنان.. تقريرٌ فرنسي يكشفها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضدّ لبنان.. تقريرٌ فرنسي يكشفها
15:00 | 2025-03-23
23/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كريم سعيد حاكما لـ"المركزي"...وشروط فاتف إلى الواجهة مجدداً
Lebanon 24
كريم سعيد حاكما لـ"المركزي"...وشروط فاتف إلى الواجهة مجدداً
10:00 | 2025-03-23
23/03/2025 10:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ أطلق صواريخ الجنوب؟ ثلاثة سيناريوهات تُحدد الفاعل
Lebanon 24
مَنْ أطلق صواريخ الجنوب؟ ثلاثة سيناريوهات تُحدد الفاعل
12:30 | 2025-03-23
23/03/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول ظهور لابنة رحمة رياض.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
أول ظهور لابنة رحمة رياض.. شاهدوا الصور
10:30 | 2025-03-23
23/03/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة الـ2025.. إليكم ترتيب دول الخليج من حيث "القوة الجوية"
Lebanon 24
قائمة الـ2025.. إليكم ترتيب دول الخليج من حيث "القوة الجوية"
17:00 | 2025-03-23
23/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:26 | 2025-03-24
بايراقداريان بحثت وممثل منظمة اليونيسيف في لبنان في مشروع المنصة الرقمية للشباب
07:21 | 2025-03-24
أبو الحسن: الإصلاح السياسي مدخل حقيقي للإصلاح في لبنان
07:15 | 2025-03-24
العثور على طفلة رضيعة في سوق برالياس!
07:06 | 2025-03-24
مبادرة بيئية في جيرون: إعادة طيور الحجل إلى الأحراج
06:51 | 2025-03-24
سرقة فيلا في الضنية.. والأجهزة الأمنية تتحرك
06:49 | 2025-03-24
شقير استقبل رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالإنابة
فيديو
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
15:00 | 2025-03-22
24/03/2025 13:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
15:00 | 2025-03-22
24/03/2025 13:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
05:47 | 2025-03-22
24/03/2025 13:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24