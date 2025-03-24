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لبنان

رئيس بلدية صيدا تفقد خان القشلة: سيتم متابعة أعمال الترميم في الخان قريبا

Lebanon 24
24-03-2025 | 05:35
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قام رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع، يرافقه المهندس نبيل الزعتري و فؤاد الصلح، بجولة ميدانية في خان القشلة (خان الحمص) لمعاينة تطور مراحل أعمال الترميم والاطلاع على ما تم تنفيذه.
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وانضم الى الجولة المتعهد  خالد النقيب، الذي شرح للحاضرين تفاصيل ومراحل الترميم وأسباب التوقف عن العمل.

 وقال بديع خلال الجولة: "بعد مراجعة مجلس الإنماء والإعمار والتواصل مع الوكالة الإيطالية للتنمية، سوف يتم إن شاء الله متابعة أعمال الترميم قريبا".

وأشار إلى  أن "ترميم الخان يأتي ضمن حماية الإرث الثقافي والتنموي للمدينة، حيث يعد خان القشله من أهم خانات مدينة صيدا لجهة القيمة الهندسية، ولجهة الدور المحوري والتجاري الذي لعبه الخان ".

وختم لافتا إلى  أنه "يتابع حاليا أيضا ملف متحف صيدا ، وسيتم الإعلان قريبا بإذن الله  عن تأمين تمويل لإستكمال المشروع". 

اشارة الى ان الخان يتألف من ثلاث  طبقات، تبلغ مساحة كل طبقة حوالي 750 م م  وساحة داخلية حوالي 280 م م  ويحتوي على 45 غرفة.

 
 
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