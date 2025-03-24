أعمال تصليح قرب "السيتي سنتر".. وحركة المرور كثيفة

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أفادت المروري عن المباشرة باعمال تصليح الفاصل الوسطي على اوتوستراد اميل باتجاه محلة السيتي سنتر.واشارت إلى أن حركة المرور كثيفة في المحلة وتتم المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير .