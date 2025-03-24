الهيئات الاقتصادية ووزير الزراعة ناقشا سبل تطوير القطاع الزراعي

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير اجتماعًا مع وزير الزراعة نزار هاني في مقر غرفة بيروت وجبل ، ممثلين عن النقابات الزراعية والشركات الكبرى في القطاع.

تمحور الاجتماع حول سبل تطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته، مع التركيز على التحديث، الإرشاد الزراعي، تحسين جودة المنتجات، وفتح الأسواق الخليجية أمام الصادرات .

وأكد شقير أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالزراعة، فيما شدد هاني على ضرورة تحديث القطاع لمواكبة التغيرات المناخية ومتطلبات الأسواق الإقليمية. كما تم على استمرار التعاون لإطلاق حملة وطنية لدعم الزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي.