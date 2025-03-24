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لبنان

الهيئات الاقتصادية ووزير الزراعة ناقشا سبل تطوير القطاع الزراعي

Lebanon 24
24-03-2025 | 11:08
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عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير اجتماعًا مع وزير الزراعة نزار هاني في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور ممثلين عن النقابات الزراعية والشركات الكبرى في القطاع.

تمحور الاجتماع حول سبل تطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته، مع التركيز على التحديث، الإرشاد الزراعي، تحسين جودة المنتجات، وفتح الأسواق الخليجية أمام الصادرات اللبنانية.

وأكد شقير أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالزراعة، فيما شدد هاني على ضرورة تحديث القطاع لمواكبة التغيرات المناخية ومتطلبات الأسواق الإقليمية. كما تم الاتفاق على استمرار التعاون لإطلاق حملة وطنية لدعم الزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي.

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