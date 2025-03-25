تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوب في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ المطلوب ا.م أطلق النار على عناصر من الجيش، أثناء مُطاردته في في .

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وبحسب المعلومات، عمد عناصر الجيش إلى إطلاق النار على المطلوب، ما أدى إلى إصابته وتوقيفه.