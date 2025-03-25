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لبنان

تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوب في طرابلس

Lebanon 24
25-03-2025 | 06:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ المطلوب ا.م أطلق النار على عناصر من الجيش، أثناء مُطاردته في مدينة الميناء في طرابلس.
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وبحسب المعلومات، عمد عناصر الجيش إلى إطلاق النار على المطلوب، ما أدى إلى إصابته وتوقيفه.
 
 
 
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