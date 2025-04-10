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لبنان

الجيش يتصدى لقوة إسرائيلية في الجنوب.. هذا ما حاولت فعله

Lebanon 24
10-04-2025 | 13:58
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استنفر الجيش في محلة الحميض خراج بلدة علما الشعب بعد تصديه لقوة إسرائيلية مؤلفة من حوالي 9 عناصر وإجبارها على الانسحاب بعد أن بدأت، مباشرة بعد تخطيها الخط الأزرق، بقطع الأشجار المقابلة للحدود، حيث يواصل الجيش انتشاره مقابل القوة عند الحدود. 
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