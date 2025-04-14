بوصعب: التزام اسرائيل وقف اطلاق النار يؤمن الاستقرار المطلوب

Advertisement

استقبل في منزله في العضو في لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلسٍ الأميركي بول غروف ترافقه السفيرة الأميركية في ووفد .وتخلل الاجتماع نقاش بالموضوع الاصلاحي والخطوات المطلوبة لتحقيق الإصلاحات والتشريعات الضرورية تمهيدا لاستعادة الثقة بلبنان.وشدد المجتمعون على ضرورة "التقاط الفرصة المتاحة اليوم لتحقيق استقرار لبنان وتعافيه".وفي هذا الاطار، اكد "وجوب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل ووقف الإعتداءات الاسرائيلية ، لان ذلك يؤمن الاستقرار المطلوب وتسهيل عملية الإصلاح". وجدد التأكيد على " المجلس النيابي واقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة"، لافتا الى انه "سمع هذا الكلام من رئيس المجلس الذي أحال القوانين إلى المشتركة"، متمنيا "اقرارها بأسرع وقت ممكن". (الوكالة الوطنية)