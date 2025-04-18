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لبنان

بعد تكريم ماكرون لميقاتي... أحمد الخير: شهادة تنصف "رجل دولة" نعتز به

Lebanon 24
18-04-2025 | 02:28
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اعتبر النائب أحمد الخير أن "تكريم الرئيس نجيب ميقاتي في قصر الاليزيه، بتقليده وسام جوقة الشرف الفرنسي، تكريم لكل لبنان"
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وقال عبر منصة "أكس": "التكريم شهادة من الرئيس ايمانويل ماكرون تنصف "رجل دولة" نعتز به، وبما بذله من جهود جبارة لحماية لبنان واستقراره في مواجهة كل التحديات والأزمات".
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