بعد تكريم ماكرون لميقاتي... أحمد الخير: شهادة تنصف "رجل دولة" نعتز به

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اعتبر النائب أن "تكريم في قصر الاليزيه، بتقليده وسام الفرنسي، تكريم لكل "وقال عبر منصة "أكس": "التكريم شهادة من الرئيس تنصف "رجل دولة" نعتز به، وبما بذله من جهود جبارة لحماية لبنان واستقراره في مواجهة كل التحديات والأزمات".