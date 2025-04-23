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لبنان

ما جديد "اللوائح المقفلة" للانتخابات؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
23-04-2025 | 03:15
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قالت مصادر نيابية لـ"لبنان24" إنَّ الحديث عن اللوائح المُقفلة خلال الانتخابات البلدية، يتمحور بشكل خاص الآن بشأن مدينة بيروت "حصراً".
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وكشفت المصادر أنه لا صحة لما يُقال عن أن مسألة اللوائح سيتم اعتمادها للمناطق التي يُنتخب فيها أكثر من 15 عضواً بلدياً، موضحة أنَّ الطروحات شملت آليات عديدة ومختلفة وستتم مناقشتها يوم غدٍ في مجلس النواب.
المصدر: لبنان 24
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