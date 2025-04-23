ما جديد "اللوائح المقفلة" للانتخابات؟

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قالت مصادر نيابية لـ" " إنَّ الحديث عن اللوائح المُقفلة خلال ، يتمحور بشكل خاص الآن بشأن مدينة "حصراً".وكشفت المصادر أنه لا صحة لما يُقال عن أن مسألة اللوائح سيتم اعتمادها للمناطق التي يُنتخب فيها أكثر من 15 عضواً بلدياً، موضحة أنَّ الطروحات شملت آليات عديدة ومختلفة وستتم مناقشتها يوم غدٍ في مجلس النواب.