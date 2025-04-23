بعد الطقس الحار والجافّ... ترقبوا منخفضاً جوياً الخميس!

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يتأثر والحوض الشرقي للمتوسّط برياح خماسينية حارّة وجافة ( وليس رملية) ، ناشطة ومحمّلة بالغبار، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة واجواء سديمية عابقة، وتستمر حتى صباح يوم غد الخميس، حيث ويتحوّل الطقس إلى متقلّب وممطر أحياناً، بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية، متمركز حالياً ، مصحوباً بكتل هوائية نسبياً، تؤدي الى طقس متقلب مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة.: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان بين ١٥ و ٢٤، بين ١٣ و ٢٣، وزحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم إجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، والتي تلامس ال ٣٥ درجة على ، وتنخفض بشكل تدريجي اعتباراً الظهر، كما ترتفع نسبة الرطوبة، وتكون الأجواء سديمية عابقة. تنشط الرياح وتشتدً أحياناً، حيث تصل سرعتها لحدود ال ٨٠ كلم/س من بعد الظهر، يرتفع معها موج البحر، وتكون مترافقة بالغبار مما يؤدي إلى سوء الرؤية.الخميس: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع نسبة رطوبة مرتفعة وغبار في الأجواء وضباب كثيف، بدءاً من المنخفضة، تسوء معه الرؤية وتبقى الأجواء سديمية. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ويتوقع تساقط خفيفة متفرقة وموحلة أحياناً، وتبقى الرياح ناشطة حيث تصل سرعتها لحدود ال ٥٠ كلم/س.الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية، كما الضباب الكثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية.السبت: غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها، يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة اعتباراً من الظهر.