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لبنان

بعد الطقس الحار والجافّ... ترقبوا منخفضاً جوياً الخميس!

Lebanon 24
23-04-2025 | 04:07
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يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط  برياح خماسينية حارّة وجافة ( وليس عاصفة رملية) ، ناشطة ومحمّلة بالغبار،  تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة واجواء سديمية عابقة،  وتستمر حتى صباح يوم غد الخميس، حيث   ويتحوّل  الطقس إلى متقلّب وممطر أحياناً، بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية، متمركز حالياً غرب تركيا، مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً، تؤدي الى طقس متقلب مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة.
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ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان  بيروت بين ١٥ و ٢٤، طرابلس بين ١٣ و ٢٣،  وزحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  غائم إجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، والتي تلامس ال ٣٥ درجة على الساحل، وتنخفض بشكل تدريجي اعتباراً من بعد الظهر، كما ترتفع نسبة الرطوبة، وتكون الأجواء سديمية عابقة. تنشط الرياح وتشتدً أحياناً، حيث تصل سرعتها لحدود ال ٨٠ كلم/س من بعد الظهر، يرتفع معها موج البحر، وتكون مترافقة بالغبار مما يؤدي إلى سوء الرؤية.
الخميس:  غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع نسبة رطوبة مرتفعة وغبار في الأجواء وضباب كثيف، بدءاً من المرتفعات المنخفضة، تسوء معه الرؤية وتبقى الأجواء سديمية. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة أحياناً، وتبقى الرياح ناشطة حيث تصل سرعتها لحدود ال ٥٠ كلم/س.
الجمعة:  غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية.
السبت:  غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها، يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة اعتباراً من الظهر.
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