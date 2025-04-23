النائب قبلان: مبروك لأبناء بلدة ‎الخيارة في ‎البقاع الغربي التوافق على مجلس بلدي

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كتب عضو كتلة" والتحرير" النائب الدكتور على منصة "إكس": ‏‏" لأبناء بلدة ‎ في ‎ على مجلس بلدي للمرحلة . هو فوز لكل العائلات والشخصيات ولكل مواطن من أبناء البلدة. تستحق الخيارة أن تُسمى والتوافق، أن تحذو باقي في المنطقة حذوها وتصنع مجالسها بالإتفاق لا بالخلاف، وبالمحبة والأخوة. الخيارة مثال طيب وعمل .".