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لبنان

النائب قبلان: مبروك لأبناء بلدة ‎الخيارة في ‎البقاع الغربي التوافق على مجلس بلدي

Lebanon 24
23-04-2025 | 04:12
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 كتب عضو كتلة" التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان على منصة "إكس": ‏‏"مبروك لأبناء بلدة ‎الخيارة في ‎البقاع الغربي التوافق على مجلس بلدي للمرحلة القادمة. هو فوز لكل العائلات والشخصيات ولكل مواطن من أبناء البلدة. تستحق الخيارة أن تُسمى عروس الوفاق والتوافق، على أمل أن تحذو باقي البلدات في المنطقة حذوها وتصنع مجالسها بالإتفاق لا بالخلاف، وبالمحبة والأخوة. الخيارة مثال طيب وعمل مشكور.".
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