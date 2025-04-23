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لبنان

في برجا.. إعلان لائحة "التوافق البرجاوي"

Lebanon 24
23-04-2025 | 05:05
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تم  في دارة المهندس ماجد ترو في برجا، اعلان لائحة  "التوافق البرجاوي"، والبرنامج الانتخابي للائحة التي تضم: ماجد ترو، وجدي الغوش بلال الدقدوقي، خالد معروف شبو، رائد المعوش، علي سعيد دمج، وئام الخطيب، مصطفى الشمعة، عبد الناصر حدادة، محمد كحول، ماهر الحاج، وسام سعيفان، إيهاب الزعرت، أحمد الطحش، خضر البراج، بهجت سعد، شكري الجنون، عمر شبو، أمين حوحو، محمود سيف الدين ومحمود الشمعة.
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بداية تحدث الزميل الصحافي محمد الجنون، ثم كانت كلمة لرئيس اللائحة المهندس ترو الذي عرض لبرنامج عمل اللائحة الذي تضمن نقاطاً مختلفة في المشاريع والإنماء، الأمن والتنظيم، والمال والإدارة.
 
وتعتبر هذه اللائحة ثمرة توافق بين الأحزاب والقوى السياسية في برجا وقد ضمّت الحزب التقدمي الإشتراكي، تيار المستقبل، الجماعة الإسلامية، الحزب الشيوعي اللبناني، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، بالإضافة إلى شخصيات من العائلات. 
 
 
 
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