في برجا.. إعلان لائحة "التوافق البرجاوي"

تم في دارة ترو في ، اعلان لائحة " البرجاوي"، والبرنامج الانتخابي للائحة التي تضم: ماجد ترو، وجدي الغوش الدقدوقي، معروف شبو، رائد المعوش، دمج، وئام ، الشمعة، حدادة، محمد كحول، الحاج، وسام سعيفان، إيهاب الزعرت، أحمد الطحش، خضر البراج، بهجت سعد، الجنون، عمر شبو، أمين حوحو، محمود سيف الدين ومحمود الشمعة.

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بداية تحدث الزميل الصحافي محمد الجنون، ثم كانت كلمة لرئيس اللائحة المهندس ترو الذي عرض لبرنامج عمل اللائحة الذي تضمن نقاطاً مختلفة في المشاريع والإنماء، الأمن والتنظيم، والمال والإدارة. بداية تحدث الزميل الصحافي محمد الجنون، ثم كانت كلمة لرئيس اللائحة المهندس ترو الذي عرض لبرنامج عمل اللائحة الذي تضمن نقاطاً مختلفة في المشاريع والإنماء، الأمن والتنظيم، والمال والإدارة.

وتعتبر هذه اللائحة ثمرة توافق بين الأحزاب والقوى السياسية في برجا وقد ضمّت الإشتراكي، ، ، اللبناني، السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء ، بالإضافة إلى شخصيات من العائلات.