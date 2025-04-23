كنعان عرض مع أورتاغوس في واشنطن ملفات الإصلاح ودعم الجيش وعودة النازحين السوريين

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التقى رئيس والموازنة في نائبة الأميركي إلى وعرض معها، بحسب بيان، لأولويات المرحلة المقبلة الإصلاحية والمؤسساتية لاستعادة للثقة ولعافيته الاقتصادية لاسيما من خلال رؤية متكاملة تأتي من ضمنها التشريعات والإصلاحية ومعالجة المالية، كما أهمية دعم للقيام بالمهام الموكلة إليه في سياق تطبيق القرار ١٧٠١ وحفظ الاستقرار على كامل التراب اللبناني ، وضرورة إيفاء بالتزاماته وانسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي .كما تتطرق البحث لعودة السوريين الى بلادهم في ضوء المرحلة الجديدة التي تشهدها وعدم قدرة لبنان على تحمّل المزيد من أعباء هذا الملف.