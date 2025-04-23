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لبنان

بشأن تعديل قانون الانتخاب لبلديّة بيروت... الصايغ: أسحب توقيعي

Lebanon 24
23-04-2025 | 10:19
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قال النائب فيصل الصايغ عبر "إكس"، إنّ "أيّ تعديل في قانون الانتخاب لبلدية بيروت يهدف أولاً إلى تكريس وحدة المدينة وتجانس مجلسها البلدي، وثانياً إلى تأمين المشاركة الوطنية الفعلية عبر مناصفةٍ في التمثيل احترمها أبناء بيروت على مدى عقود، أما وقد أعلن احد الزملاء صراحةً عن الرغبة في إقرار مادة المناصفة من دون مادة الصلاحيات التي يريد إحالتها إلى اللجان، ومع تأييد بعض زملائه هذا الأمر كما علمت، وتجنباً للمفاجآت، أعلن عن سحب توقيعي من الاقتراح المقدم مع الانفتاح على النقاش البناء في جلسة الغد توصلاً للتعديلات المنصفة بحق ابناء بيروت بكافة مكوناتهم".
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