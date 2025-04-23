بشأن تعديل قانون الانتخاب لبلديّة بيروت... الصايغ: أسحب توقيعي

قال النائب عبر "إكس"، إنّ "أيّ تعديل في قانون الانتخاب لبلدية يهدف أولاً إلى تكريس وحدة المدينة وتجانس مجلسها البلدي، وثانياً إلى تأمين المشاركة الوطنية الفعلية عبر مناصفةٍ في احترمها أبناء بيروت على مدى عقود، أما وقد أعلن احد الزملاء صراحةً عن الرغبة في إقرار مادة المناصفة من دون مادة الصلاحيات التي يريد إحالتها إلى ، ومع تأييد بعض زملائه هذا الأمر كما علمت، وتجنباً للمفاجآت، أعلن عن سحب توقيعي من الاقتراح المقدم مع الانفتاح على البناء في جلسة توصلاً للتعديلات المنصفة بحق ابناء بيروت بكافة مكوناتهم".

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