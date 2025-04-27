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لبنان

في بيان... هكذا علّقت السفارة الإيرانية في لبنان على استهداف الضاحية

Lebanon 24
27-04-2025 | 13:23
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علّقت السفارة الإيرانية في لبنان، مساء اليوم، في بيان على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية.
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وجاء في البيان: "ندين بشدة العدوان الاسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت". 
تابع :"العدوان الاسرائيلي انعكاس لطبيعة الكيان الإسرائيلي القائمة على العدوان والإجرام وزرع الرعب".

أضاف البيان: "مثل هذه الجرائم العدوانية لن تثني الشعب اللبناني الحر والشريف عن التمسك بحقوقه ومقاومة الظلم". 


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