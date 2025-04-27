في بيان... هكذا علّقت السفارة الإيرانية في لبنان على استهداف الضاحية

علّقت في ، مساء اليوم، في بيان على الغارة التي استهدفت الضاحية.

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وجاء في البيان: "ندين بشدة العدوان الاسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت". وجاء في البيان: "ندين بشدة العدوان الاسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت".

تابع :"العدوان الاسرائيلي انعكاس لطبيعة القائمة على العدوان والإجرام وزرع الرعب".



أضاف البيان: "مثل هذه الجرائم العدوانية لن تثني الشعب اللبناني الحر والشريف عن التمسك بحقوقه ومقاومة الظلم".





