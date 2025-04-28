شحادة بحث مع أبو الحسن في المصالحات في كفرسلوان

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وبحث الطرفان في المصالحات، وخصوصا في منطقة - جوار ، وأبديا سعيهما لإتمام مصالحة شاملة. ستقبل وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور ، ، وعرض معه خطة عمل .وبحث الطرفان في المصالحات، وخصوصا في منطقة - جوار ، وأبديا سعيهما لإتمام مصالحة شاملة.

إلى ذلك، استقبل شحادة النائب ووفدا من بلدة خربة الجرد في ، حيث عرضوا معه ملفاتهم لمتابعتها والتي تحتاج إلى دعم الوزارة للعودة إلى قريتهم.



وكذلك، استقبل شحادة الأب على رأس وفد من جمعية "لابورا، وبحثا في آلية عمل الجمعية، وطلبا دعم الوزارة، بالتنسيق بينهما لإدخال الكوادر والكفاءات إلى .



وفي السياق، استقبل شحادة وفدا من الـUNDP برئاسة الممثلة المقيمة للبرنامج ، التي اطلعت على خطط والذكاء الاصطناعي ومشاريعها، وتم البحث في كيفية دعم الوزارة عبر الاختصاصيين المطلوبين.