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لبنان

سماع دويّ قويّ في الضاحية الجنوبيّة... هذه طبيعته

Lebanon 24
29-04-2025 | 05:41
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سُمِعَ دويّ قويّ في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
 
 
وأوضحت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إلى انفجار إطار شاحنة في منطقة الصفير.
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