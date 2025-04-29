فوز المجلس البلدي في بلدة الحصين - كسروان بالتزكية

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فاز والإختياري في بلدة الحصين الكسروانية بالتزكية بعد جهود حركة "أمل و" " وفعاليات البلدة وسعيهم لإنجاز التوافق بين أهالي البلدة على مجلس بلدي متجانس يعمل لخدمة اهالي البلدة،وقد أصدرت بلدية الحصين بيانا توجهت فيه بالشكر، الى " الوطني، "حزب الله" وحركة "أمل" والفعاليات الإجتماعية وأهالي البلدة على تغليب مصلحة بلدتهم وتنميتها على أي مصلحة شخصية، بذلك تنضم بلدة الحصين لقائمة البلديات الفائزة بالتزكية في قضاء كسروان ، بعد انحصار عدد المرشحين ب 9 وهم : ، وسيم رشيد، داوود، جواد مرعي، ، سميح محمود، ، ودعيبس قبلان.كما أعلن عن فوزالمختار جلال قبلان.