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لبنان

فوز المجلس البلدي في بلدة الحصين - كسروان بالتزكية

Lebanon 24
29-04-2025 | 06:08
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فاز المجلس البلدي والإختياري في بلدة الحصين الكسروانية بالتزكية بعد جهود حركة "أمل و"حزب الله " وفعاليات البلدة وسعيهم لإنجاز التوافق بين أهالي البلدة على مجلس بلدي متجانس يعمل لخدمة اهالي البلدة،
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وقد أصدرت بلدية الحصين بيانا توجهت فيه بالشكر، الى "الثنائي الوطني، "حزب الله" وحركة "أمل" والفعاليات الإجتماعية وأهالي البلدة على تغليب مصلحة بلدتهم وتنميتها على أي مصلحة شخصية، بذلك تنضم بلدة الحصين لقائمة البلديات الفائزة بالتزكية في قضاء كسروان ، بعد انحصار عدد المرشحين ب 9 وهم : محمد ناصيف، وسيم رشيد، نديم داوود، جواد مرعي، علي أحمد، سميح محمود، ناصيف ناصيف، حسين دياب ودعيبس قبلان.

كما أعلن عن فوزالمختار  جلال قبلان.
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