الوفد القضائي الفرنسي التقى الحجار والبيطار

التقى وفد قضائي فرنسي التمييزي القاضي ، ثم عقد اجتماعا مطولا مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ القاضي ، وتركز البحث على تبادل المعلومات حول هذه القضية.

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وفيما لم يسلم الوفد، الجانب اللبناني التقرير الفني الفرنسي، من المقرر أن يجتمع غدا مع القاضي في جلسة ثانية لاستكمال البحث في هذا الملفّ، على أن يلتقي كلا من رئيس القاضي ووزير العدل على أن يغادر بيروت يوم الخميس عائدا إلى .