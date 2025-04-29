لهذا السبب... مواطن حاول الانتحار من شرفة مبنى (فيديو)

تدخّل عدد من الشبان لمنع أحد المواطنين من آل "ن" من إلقاء نفسه من شرفة أحد المباني بالقرب من إشارة عزمي – ، بعدما كان قد بثّ مقطعًا مباشرًا عبر قال فيه: "جاي الدولة تاخدني يا عالم، إذا بياخدوني بدي نطّ".

وقد باءت محاولة الانتحار بالفشل، فيما لم تُعرف بعد تفاصيل إضافية عن خلفيات الحادث، بحسب ما أفادت مندوبة " 24".





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محاولة انتحار فاشلة من شرفة أحد المباني بالقرب من إشارة عزمي – طرابلس#lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y https://t.co/f3ZeTFzfLX