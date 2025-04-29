لهذا السبب... مواطن حاول الانتحار من شرفة مبنى (فيديو)

تدخّل عدد من الشبان لمنع أحد المواطنين من آل "ن" من إلقاء نفسه من شرفة أحد المباني بالقرب من إشارة عزمي – طرابلس، بعدما كان قد بثّ مقطعًا مباشرًا عبر فيسبوك قال فيه: "جاي الدولة تاخدني يا عالم، إذا بياخدوني بدي نطّ".
وقد باءت محاولة الانتحار بالفشل، فيما لم تُعرف بعد تفاصيل إضافية عن خلفيات الحادث، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
محاولة انتحار فاشلة من شرفة أحد المباني بالقرب من إشارة عزمي – طرابلس#lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y https://t.co/f3ZeTFzfLX
— lebanon 24 (@Lebanon24) April 29, 2025
— lebanon 24 (@Lebanon24) April 29, 2025