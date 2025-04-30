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لبنان

في عكار.. توقيف مطلوب بجرائم قتل

Lebanon 24
30-04-2025 | 01:40
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تمكنت قوة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مكتب القبيات من توقيف المدعو "ر.ش" في محلة البيرة - عكار وهو مطلوب بعدة مذكرات عدلية بجرائم قتل، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".
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وتم اقتياد الموقوف إلى مكتب فرع المعلومات في القبيات للتوسع في التحقيق تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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