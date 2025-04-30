في عكار.. توقيف مطلوب بجرائم قتل

Advertisement

تمكنت قوة من في قوى الامن الداخلي من توقيف المدعو "ر.ش" في محلة البيرة - وهو مطلوب بعدة مذكرات عدلية بجرائم قتل، وفق ما أفادت مندوية " ".وتم اقتياد الموقوف إلى في للتوسع في التحقيق تمهيدًا لإحالته إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.