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لبنان

مؤشر الحرائق يرتفع.. تحذير من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية!

Lebanon 24
30-04-2025 | 11:44
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 حذرت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "Lari" في بيان من "ارتفاع مؤشر الحرائق، في ظل انحسار الأمطار وتفاعل عامل الجفاف".

وأشارت إلى "احتمال حدوث حرائق في مناطق عدّة وازياد خطورتها مع الرياح الشرقية القوية"، داعية "جميع المعنيين إلى الانتباه".
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