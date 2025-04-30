مؤشر الحرائق يرتفع.. تحذير من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية!

حذرت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "Lari" في بيان من "ارتفاع مؤشر الحرائق، في ظل انحسار الأمطار وتفاعل عامل الجفاف".



وأشارت إلى "احتمال حدوث حرائق في مناطق عدّة وازياد خطورتها مع القوية"، داعية "جميع المعنيين إلى الانتباه".

Advertisement